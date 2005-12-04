دانشگاه علوم پزشكي تهران به بيماران مبتلا به ايدز مشاوره مي دهد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "مهرناز رسولي نژاد" با بيان اين مطلب افزود : انجام معاينه باليني، درخواست آزمايش و اقدامات تشخيصي براي عفونتHIV و ساير بيماري هاي كه از طريق رفتارهاي پرخطر منتقل مي شوند مانند هپاتيت B و C از ديگر خدمات تخصصي اين مركز است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران يادآور شد: انجام اقدامات تشخيصي ديگر از قبيل راديولوژي، تصوير برداري، تجويز دارو به طور خاص براي ويروس نقص ايمني اكتسابي (HIV) و عفونت هاي فرصت طلب و در صورت نياز بستري كردن اين بيماران و انجام اقدامات پيشگيرانه از عفونت هاي فرصت طلب به صورت تجويز واكسن ودارو است .

رئيس مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري مجتمع بيمارستاني امام خميني ( ره ) تمامي خدمات ذكر شده در اين مركز در بيمارستان امام ( ره ) به صورت رايگان در همه روزهاي هفته انجام مي شود.

وي خاطرنشان كرد : ماهيت بيماري ايدز به گونه اي است كه تا مدت هاي طولاني علامت و نشانه اي براي بيماران قابل تشخيص نيست.

"رسولي نژاد" آمار مبتلايان به ايدز در ايران را 11 هزار و 930 نفر اعلام كرد و افزود : از اين تعداد 5/61 درصد از طريق اعتياد تزريقي ، 6/7 درصد از طريق تماس جنسي، 2 درصد از راه تزريق خون و فرآورده هاي آلوده خوني، 5/0 درصد از راه مادر به نوزاد و 4/28 درصد نيز از راه هاي ناشناخته مبتلا شده اند.

وي شايع ترين راه انتقال بيماري ايدز را در دنيا از طريق تماس جنسي و در ايران از طريق معتادان تزريقي ذكر كرد و اظهار داشت: آمار ابتلاء به بيماري ايدز از طريق اعتياد تزريقي در كشور روند نزولي و آمار مبتلايان از راه تماس جنسي روند صعودي را طي مي كند .

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران اهداف آينده مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري را پوشش وسيع تر افراد، ارائه خدمات تخصصي مختلف، سرويس هاي پيشگيري و درمان اين بيماران، انجام طرح هاي تحقيقاتي متعدد در مورد بيماران، ارائه راهكار هاي پيشگيري و درمان مناسب با فرهنگ جامعه ايراني ذكر كرد .