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۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۴۷

رئيس مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري دانشگاه علوم پزشكي تهران:

دانشگاه علوم پزشكي تهران به بيماران مبتلا به ايدز مشاوره مي دهد

دانشگاه علوم پزشكي تهران به بيماران مبتلا به ايدز مشاوره مي دهد

رئيس مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت : اين مركز مشاوره به بيماران با رفتار پر خطر، بيماران مبتلا به عفونت HIV مشاوره مي دهد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "مهرناز رسولي نژاد" با بيان اين مطلب افزود : انجام معاينه باليني، درخواست آزمايش و اقدامات تشخيصي براي عفونتHIV و ساير بيماري هاي كه از طريق رفتارهاي پرخطر منتقل مي شوند مانند هپاتيت B و C از ديگر خدمات تخصصي اين مركز است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران يادآور شد: انجام اقدامات تشخيصي ديگر از قبيل راديولوژي، تصوير برداري، تجويز دارو به طور خاص براي ويروس نقص ايمني اكتسابي (HIV) و عفونت هاي فرصت طلب و در صورت نياز بستري كردن اين بيماران و انجام اقدامات پيشگيرانه از عفونت هاي فرصت طلب به صورت تجويز واكسن ودارو است .

رئيس مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري مجتمع بيمارستاني امام خميني ( ره ) تمامي خدمات ذكر شده در اين مركز در بيمارستان امام ( ره ) به صورت رايگان در همه روزهاي هفته انجام مي شود.

وي خاطرنشان كرد : ماهيت بيماري ايدز به گونه اي است كه تا مدت هاي طولاني علامت و نشانه اي براي بيماران قابل تشخيص نيست.

"رسولي نژاد" آمار مبتلايان به ايدز در ايران را 11 هزار و 930 نفر اعلام كرد و افزود : از اين تعداد 5/61 درصد از طريق اعتياد تزريقي ، 6/7 درصد از طريق تماس جنسي، 2 درصد از راه تزريق خون و فرآورده هاي آلوده خوني، 5/0 درصد از راه مادر به نوزاد  و 4/28 درصد نيز از راه هاي ناشناخته مبتلا شده اند.

وي شايع ترين راه انتقال بيماري ايدز را در دنيا از طريق تماس جنسي و در ايران از طريق معتادان تزريقي ذكر كرد و اظهار داشت: آمار ابتلاء به بيماري ايدز از طريق اعتياد تزريقي در كشور روند نزولي و آمار مبتلايان از راه تماس جنسي روند صعودي را طي مي كند .

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران اهداف آينده مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري را پوشش وسيع تر افراد، ارائه خدمات تخصصي مختلف، سرويس هاي پيشگيري و درمان اين بيماران، انجام طرح هاي تحقيقاتي متعدد در مورد بيماران، ارائه راهكار هاي پيشگيري و درمان مناسب با فرهنگ جامعه ايراني ذكر كرد .

کد مطلب 260769

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