"ملودي شهر باراني" تمديد شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي تئاتر شهر، نمايش "ملودي شهر باراني" قرار بود 11 آذر (ديروز) به كار خود در تئاتر شهر پايان دهد، اما به علت استقبال تماشاگران اجراي آن تا 15 آذر تمديد شد.

دانيال حكيمي، اصغر همت، فرزانه كابلي، علي رامز، صبا كمالي، علي بي‌غم، ناديا فرجي، مسعود حشمت و زنديش حميدي بازيگران "ملودي شهر باراني" هستند. ساعت اجراي اين نمايش 19 است.

همچنين نمايش "تئاتر بي‌حيوان" كه از سه نمايش "مرغ دريايي"، "تراژيدي" و "يو اس آ" تشكيل شده تا جمعه 25 آذر در تالار چهارسوي تئاتر شهر اجرا خواهد شد.

اين نمايش را دكتر محمود عزيزي كارگرداني كرده و داوود رشيدي، رضا بابك، مجيد جوزاني، ليلي تجدد و لادن مستوفي در آن بازي دارند. اين نمايش را ژان ميشل ريب نوشته و شهلا حائري ترجمه كرده است. طراح صحنه و لباس نمايش "تئاتر بي‌حيوان" محسن شاه‌ابراهيمي و انتخاب آهنگ‌هاي آن را سعيد ذهني انجام داده است.

"تئاتر بي‌حيوان" تا 25 آذر هر روز جز شنبه‌ها ساعت 19 در تالار چهارسوي تئاتر شهر اجرا مي‌شود.