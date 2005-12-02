وزير دفاع عراق، سوريه را به حمله نظامي تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان، الدليمي در جريان مراسم واگذاري مسئوليت امنيتي مرزهاي عراق و سوريه از آمريكايي ها به نيروهاي عراقي گفت : كشورهاي همسايه بويژه سوريه بايد به مسائل داخلي خود رسيدگي كنند و از دخالت در امور داخلي ما بپرهيزند و به هيچ قانون شكن يا نفوذي اجازه ورود به خاك عراق را ندهند.الدليمي تهديد كرد كه سهل انگاري در اين زمينه، عراق را به سمت گزينه هاي ديگر حتي گزينه نظامي خواهد كشاند و اگر نيروهاي عراقي قادر به انجام اين كار نباشند، عراق با استفاده از قراردادهاي بين المللي با قدرت هاي بزرگ(آمريكا و انگليس) دست به اين كار خواهد زد.وي در لحن هشدار آميز خطاب به كشورهاي همسايه گفت : همسايگان عراق نبايد باعث شوند كه صبر ما تمام شود و مجبور به متوسل شدن به گزينه هاي ديگري شويم كه ممكن است باعث آزار كساني شود كه قصد اذيت كردن ملت عراق و اجازه دادن به تروريست ها براي ورود به عراق را داشته باشند.

وي تاكيد كرد كه عراق ارتشي براي حفاظت از مرزهاي خود در اختياردارد و خودروهاي بمب گذاري شده مانع حركت عراق نخواهد شد.



وزير دفاع عراق چندي پيش نيز، به رهبران سوريه هشدار داد كه آتشفشان عراقي، كشورهاي همسايه را هم دربرخواهد گرفت و هيچ پايتختي از پايتخت هاي همسايگان از آن در امان نخواهد ماند.

الدليمي گفت : مرزهاي سوريه و عراق تنها منبع براي نفوذ تروريست ها خواهد بود، عراق مرزهاي مشتركي به طول 620 كيلومتر با برادران سوري خود دارد و من مي گويم كه ما 620 مشكل با آنها داريم .

به گزارش مهر، وزير دفاع عراق خطاب به دولتمردان سوري گفت : به نظر مي رسد براي برادران ما در دمشق آنچه ما دراين مرحله دشواري كه آنها با آن روبرو هستند، مي گوييم، عجيب نيست اما من به آنها مي گويم اي برادران اگر آتشفشان عراق منفجر شود هيچ پايتختي درمنطقه در امان نخواهد بود.



هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق نيز سوريه را متهم كرد كه همان شيوه و رويكرد رژيم ساقط شده صدام را در پيش گرفته است.

اين تهديدها در حالي است كه ليث كبه سخنگوي نخست وزير عراق از سفرقريب الوقوع ابراهيم الجعفري به سوريه خبرداده است.