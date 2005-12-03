كودكان و نوجوانان ايران و تاجيكستان جشنواره برپا كردند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" اين جشنواره ازيكم تا سوم آذرماه جاري با همكاري وزارتخانه هاي فرهنگ ومعارف جمهوري تاجيكستان ورايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درتاجيكستان برپا شد .

دراين جشنواره 900عنوان كتاب كودك ونوجوان درمعرضد ديد علاقمندان قرارگرفت و چهار گروه عروسكي ايراني وتاجيك به اجراي برنامه پرداختند .

همچنين كارگاه هاي مختلف ازجمله نقاشي ، سفالگري وعروسك سازي ازديگربخش هاي اين جشنواره بود كه با استقبال خوب مردم منطقه مواجه شد .

" رجب مد اميراف " وزيرفرهنگ جمهوري تاجيكستان درمراسم افتتاح اين جشنواره ، برگزاري آنرا ازاقدامات موثروسازنده درجهت دوستي وبرادري دوملت ايران وتاجيكستان دانست .

" سرمدي پارسا " سفيركشورمان درتاجيكستان نيزدراين مراسم گفت : ازاينكه امروز شاهد ورق خوردن صفحه اي ديگر از روابط و پيوند عميق تاريخي مردم تاجيكستان وايران هستيم ، بسيارخرسنديم ، وي اظهاراميدواري كرد ، برگزاري اين جشنواره پاسخي هرچند كوچك به نيازهاي فرهنگي ومعنوي كودكان ونوجوانان دوكشور باشد .

" خوشوقت اف " معاون وزيرمعارف تاجيكستان نيزدرسخناني اين جشنواره را هديه اي سزاوار براي تمام كودكان تاجيكستان دانست وگفت : دراين جشنواره كودكان ونوجوانان تاجيك با اثرهاي فرهنگي وهنري زيادي آشنا مي شوند .

" قهرمان سليماني " رايزن فرهنگي كشورمان درتاجيكستان نيزاظهاراميدواري كرد ، برگزاري اين جشنواره آغازي براي فعاليت درعرصه ادبيات كودك ونوجوان دوكشور باشد .