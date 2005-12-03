سرخط مهمترين خبرهاي جهان

- واشنگتن از فروش سيستم هاي ضد موشكي روسي به ايران ابرازنگراني كرد.

- ارتش آمريكا اعلام كرد به طور ناگهاني زندان هاي عراقي را بازرسي مي كند.

- كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كرد: بحران مالي جديدي اين سازمان را تهديد مي كند.

- پنج روزنامه نگار ترك به علت انتقاد از دادگاه تركيه به 6 تا ده سال حبس محكوم مي شوند.

- توكيو از توافق نظامي خود با آمريكا كنار كشيد.

- انتظارمي رود كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا دومين سخنراني خود را در مورد استراتژي عراق چهارشنبه آينده ايراد كند.

- جمعيت آمريكايي دفاع ازحقوق آزادي هاي شهروندان اعلام كرد: عليه سازمان سيا شكايت مي كند.

- يكي از نمايندگان پارلماني آمريكا، وزارت دفاع اين كشور( پنتاگون)را به تلاش براي انتشار مقالاتي به درخواست نظاميان آمريكايي درروزنامه هاي عراق، درقبال مقدارزيادي وجهه نقد ، متهم كرد.

- رئيس جمهوري آمريكا روزگذشته با پادشاه اردن در كاخ سفيد ديدار كرد.

-شيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دولت امارات اعلام كرد انتخاباتي كه قراراست دركشورش برگزار شود ، گام نخست براي ايجاد اصلاحت در امارات است.

- كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا سه شنبه آينده به بخارست پايتخت روماني سفر مي كند.

- خلال 24 ساعت گذشته دوسرباز و يك پليس روسي در چچن كشته شدند.

-ربايندگان 4 تبعه خارجي درعراق تهديد كردند؛ گروگان هاي خود را مي كشند.