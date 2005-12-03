  1. هنر
  2. سایر
۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۸:۱۴

توسط رايزني فرهنگي كشورمان

همايش " ادبيات معاصر ايران " در آتن برگزار مي شود

همايش " ادبيات معاصر ايران " به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري شوراي گسترش زبان فارسي و انجمن نويسندگان يونان روز دوشنبه در اتن برگزار مي شود .

به گزارش مهر ، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با بيان اين خبر گفت : در اين همايش يك روزه كه با هدف تبيين ادبيات معاصر ايران ، اعم از نظم و نثر برگزار مي شود، جمعي از نويسندگان و اساتيد دانشكده ادبيات دانشگاه آتن شركت دارند.

سيدمحمد رضا دربندي افزود :  منصوره شريف زاده ، قصه نويس ايراني ، ضمن حضور در اين همايش  به مرور سير تحول ادبيات در يك صد سال اخير و نقش زنان در خلق قصه و  رمان خواهد پرداخت.

وي خاطرنشان كرد :  موضوع ادبيات انقلاب و ادبيات جنگ نيز از جمله مواردي است كه در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

دربندي همچنين به برگزاري نمايشگاهي در حاشيه اين همايش از كتابهاي ادبي و فلسفي يونان كه به زبان فارسي ترجمه شده است خبر داد.

در اين همايش خانم يولاندو پاتاراكي ،نويسنده و دبير انجمن نويسندگان يونان درباره روابط فرهنگي بين دو كشور يونان و ايران و دكتر اسيماكوپولو ، استاد دانشگاه  آتن درباره شعراي بزرگ ايران سخنراني خواهند كرد.

کد مطلب 260868

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها