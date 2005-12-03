همايش " ادبيات معاصر ايران " در آتن برگزار مي شود

به گزارش مهر ، رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با بيان اين خبر گفت : در اين همايش يك روزه كه با هدف تبيين ادبيات معاصر ايران ، اعم از نظم و نثر برگزار مي شود، جمعي از نويسندگان و اساتيد دانشكده ادبيات دانشگاه آتن شركت دارند.

سيدمحمد رضا دربندي افزود : منصوره شريف زاده ، قصه نويس ايراني ، ضمن حضور در اين همايش به مرور سير تحول ادبيات در يك صد سال اخير و نقش زنان در خلق قصه و رمان خواهد پرداخت.

وي خاطرنشان كرد : موضوع ادبيات انقلاب و ادبيات جنگ نيز از جمله مواردي است كه در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

دربندي همچنين به برگزاري نمايشگاهي در حاشيه اين همايش از كتابهاي ادبي و فلسفي يونان كه به زبان فارسي ترجمه شده است خبر داد.

در اين همايش خانم يولاندو پاتاراكي ،نويسنده و دبير انجمن نويسندگان يونان درباره روابط فرهنگي بين دو كشور يونان و ايران و دكتر اسيماكوپولو ، استاد دانشگاه آتن درباره شعراي بزرگ ايران سخنراني خواهند كرد.