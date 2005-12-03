به دليل همزماني با ويژه برنامه هاي ميلاد پرشكوه امام رضا ( ع ) در مشهد مقدس زمان برگزاري نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي تغيير كرد

زمان برگزاري نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي ( ويژه جوان ) به دليل همزماني با ويژه برنامه هاي ميلاد پرشكوه امام رضا ( ع ) از بيست و سوم آذرماه به يكم دي ماه در مشهد مقدس تغيير كرد .