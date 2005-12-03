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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۸:۱۱

به دليل همزماني با ويژه برنامه هاي ميلاد پرشكوه امام رضا ( ع ) در مشهد مقدس

زمان برگزاري نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي تغيير كرد

زمان برگزاري نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي تغيير كرد

زمان برگزاري نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي ( ويژه جوان ) به دليل همزماني با ويژه برنامه هاي ميلاد پرشكوه امام رضا ( ع ) از بيست و سوم آذرماه به يكم دي ماه در مشهد مقدس تغيير كرد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي ، يكم دي ماه سال جاري در مشهد مقدس با معرفي برگزيدگان و صاحبان برترين آثار تاليفي در حوزه هاي شعر ، داستان و كتاب به كار خود پايان مي دهد . 

دبيرخانه جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي كه از آغاز شهريورماه سال جاري كار خود را آغازكرده است ، براي جمع آوري و داوري آثاري كه درحوزه مكتوب به حضرت امام رضا ( ع ) پرداخته اند ، فراخوان داد . 

اين گزارش حاكي است تا كنون آثار متعددي به دبيرخانه جشنواره رسيده است . اين دبيرخانه كه پيشتر ابتداي آذرماه را به عنوان پايان مهلت ارسال آثار اعلام كرده بود ، به دليل استقبال مولفان و ناشران كشور ، مهلت ياد شده را تا پنج روز ديگر نيز تمديد كرد و به اين ترتيب ، تا صبح ششم آذرماه 84 چندين كتاب ديگر نيز با موضوع امام رضا ( ع ) به جشنواره رسيد .

به گزارش مهر ، هفت تن از كارشناسان كتاب و نويسندگان برجسته كشور كارداوري نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي را آغاز كرده اند .

اين جشنواره روز يكم ديماه به همت موسسه خدمات مشاوره اي - جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي  و با مشاركت ستاد دائمي جشن هاي رضوي در مشهد برگزار مي شود . 
کد مطلب 260869

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