تداوم صدرنشيني مس كرمان

به گزارش خبرنگار "مهر"، در هفته دوم از دور برگشت اين رقابت ها 2 بازي انجام شد. نفت و گاز گچساران 2-5 برابر ذوب آهن اردبيل به پيروزي دست يافت و شركت ملي حفاري در يك بازي برتر 2-6 مجتمع جوانه را از پيش رو برداشت . ضمن اينكه غيبت مازندگاز و شهرداري بندر عباس باعث شد تا آذر پيام ارتباطات و مس كرمان 3 امتياز به نام خود ثبت كنند.

در پايان اين هفته مس كرمان با 30 امتياز صدرنشين است .شركت ملي حفاري با 25 امتياز از 11 بازي در جاي دوم است و فجر تهران با 24 امتياز از 10 بازي سوم است مجتمع جوانه نيز با 21 امتياز درمكان چهارم جدول قرار دارد.

ضمن اينكه نامدار از جوانه به عنوان بهترين سرپرست ، رحيم صالحي از همين تيم به عنوان بهترين مربي ، سجاد شجاعي از ملي حفاري به عنوان بهترين بازيكن و ملي حفاري به عنوان بهترين تيم معرفي شدند.