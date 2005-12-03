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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۳۱

ليگ دسته اول تكواندو ايران

تداوم صدرنشيني مس كرمان

مسابقات ليگ دسته اول تكواندو ايران نيز همزمان با ليگ برتر در خانه تكواندو پيگيري شد.

به گزارش خبرنگار "مهر"، در هفته دوم از دور برگشت اين رقابت ها 2 بازي انجام  شد. نفت و گاز گچساران 2-5 برابر ذوب آهن اردبيل به پيروزي دست يافت و شركت ملي حفاري در يك بازي برتر 2-6 مجتمع جوانه را از پيش رو برداشت . ضمن اينكه غيبت مازندگاز و شهرداري بندر عباس باعث شد تا آذر پيام ارتباطات و مس كرمان  3 امتياز به نام خود ثبت كنند.

در پايان اين هفته مس كرمان با 30 امتياز صدرنشين است .شركت ملي حفاري با 25 امتياز از 11 بازي در جاي دوم است و فجر تهران با 24 امتياز از 10 بازي سوم است مجتمع جوانه نيز با 21 امتياز درمكان چهارم جدول قرار دارد.

ضمن اينكه نامدار از جوانه به عنوان بهترين سرپرست ، رحيم صالحي از همين تيم به عنوان بهترين مربي ، سجاد شجاعي از ملي حفاري به عنوان بهترين بازيكن و ملي حفاري به عنوان بهترين تيم معرفي شدند.

کد مطلب 260870

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