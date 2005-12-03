اعتراض اهل قلم ايران به سفارت فرانسه / شيوا ارسطويي ، مهرنوش قربانعلي ، مسعود احمدي و چيستا يثربي در جمع معترضين

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، پگاه احمدي ، بنفشه حجازي ، حجت بداغي ، خليل درمنگي ، علي آبيز ، رضا حيراني ، كبوتر ارشدي و جمعي ديگر از شاعران جوان در نشست مشتركي با حضور مديا كاشيگر نسبت به انتخاب برخي از شاعران براي سفرهاي خارجي و سوء استفاده از نام شاعران ايراني در برنامه كارناوال شعر ايران و فرانسه كه در ارديبهشت ماه 1384 برگزار شد اعتراض كردند و خواهان شفاف سازي برنامه ها و فعاليت فرهنگي سفارت فرانسه در ايران شدند .
اين گروه از شاعران با تهيه نامه اي كه به امضاي حدود سي شاعر رسيده ، به اقداماتي كه باعث توهين به شاعران ايران مي شود اعتراض و خواهان پاسخ گويي مسولان سفارت فرانسه در ايران به اين موضوع شدند .
اين شاعران همچنين نسبت به حمايت مساله دار سفارت فرانسه از گروهي خاص ، اعتراض كردند و خواستار اعلام موازين و مقرراتي شدند كه بر اساس آن اقدام به گزينش برخي از افراد براي سفرهاي اروپاي مي كنند .
شاعران معترض همچنين خواستار اعلام اسامي هيات انتخاب سفارت فرانسه در طول پنج سال گذشته شدند . اين هيات هاي انتخاب در طول اين مدت براي حضور در سفر هاي خارجي از ميان شاعران ايراني دست به گزينش مي زند.
رضا حيراني ، در بخشي از سخنان خود گفت : وقتي ما به يكي از شاعراني كه بارها به فرانسه سفر كرده مي گوييم كه معيارهاي انتخاب شما براي دعوت از شاعران به اين سفرها چيست ؟ ، پاسخ مي دهد كه من هركسي را بخوهم به سفرهاي خارجي مي برم .
شاعر مجموعه « تلخ لطفا !» در ادامه افزود : ديگر دوراني كه غربي ها با فرهنگ و شعر ما هر گونه خواستند رفتار كنند گذشته است و ما بايد به آنها نشان دهيم كه از اقداماتشان راضي نيستيم و حركت هاي فرهنگي سفارت فرانسه در ايران مورد پذيرش شاعران ايراني نيست .
يكي ديگراز شاعران در اعتراض به بخش فرهنگي سفارت فرانسه در سفرهاي برون مرزي گفت : اين سفارت تبعيض هاي زيادي را در مورد اهل فرهنگ قائل مي شود البته همه اين موارد بهانه است كه ما جريان مافياي ادبي را كه متاسفانه به راه افتاده را افشاء كنيم .
در ادامه پگاه احمدي گفت : دست هايي از غيب در كار هستند و در گزينش هاي نامناسبي كه براي سفرهاي برون مرزي به هيچ وجه پاسخگو نيستند .
شاعر مجموعه « اين روزهايم گلوست » در ادامه افزود : نامه اي كه از سوي شاعران ايراني خطاب به " ووزني" مسول بخش فرهنگي سفارت نوشته شده شنبه به دست آنها خواهد رسيد و به اين ترتيب ما مراتب اعتراض خودمان را به اقدام اين سفارتخانه اعلام مي كنيم .
مديا كاشيگر از دست اندكاران و يكي از مترجمان كارناوال شعر فرانسه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر كه چرا نحوه انتخاب شاعران براي سفرهاي خارجي مورد اعتراض شاعران قرار گرفته گفت : طبعا هر گزينشي مي تواند موافقان و مخالفاني داشته باشد و در كشور چندين هزار شاعر وجود دارد كه ما نمي توانيم از همه آنها براي سفر به فرانسه دعوت كنيم .
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا هرساله افراد خاصي به اين سفرها مي روند گفت : انتخاب كساني كه به فرانسه سفر مي كنند توسط خود فرانسوي ها صورت مي گيرد و ما دخالت چنداني در اين موضوع نداريم انها ابتدا كساني را كه ما معرفي مي كنيم را از طريق شعرهايي كه از آنها ترجمه مي كنند مورد بررسي قرار مي دهند و در ادامه هر كدام از شاعراني كه مورد پسندشان بود را به كشور فرانسه دعوت مي كنند .
پگاه احمدي در پاسخ به سوال مهر كه چرا پس از عدم حضور خود در سفر فرانسه به اين حركت سفارت اعتراض كرديد و هنگامي كه همه شاعران به اين حركت اعتراض كردند سكوت اختياركرديد ، گفت : در آن زمان ( ارديبهشت ماه ) كه شاعران زيادي به نحوه حضورشاعران ايراني در كارناوال شعر ايران و فرانسه اعتراض كردند ، ما هم هماهنگ با آنها به گزينشي عمل كردن سفارت فرانسه اعتراض داشتيم و خواهان حضورطيف هاي وسيعي از شاعران در اين برنامه بوديم .
گراناز موسوي و حسن صفدري از جمله افرادي هستند كه براي سفر به فرانسه از سوي سفارت اين كشور انتخاب شده اند به گفته شاعران معترض به اين انتخاب ، گراناز موسوي سه سال است در ايران حضور ندارد و هيچ كتاب شعري از او در ايران به چاپ نرسيده و همچنين انتخاب حسن صفدري نيز مورد اعتراض قرار گرفته است .
به گزارش مهر ، چندي قبل دو تن از شاعران ايراني براي حضور در بي ينال شعر فرانسه به اين كشور سفر كردند اين دوشاعر روجا چمن كار و بهاره رضايي بودند و نحوه گزينش اين شاعران هم مورد اعتراض برخي از شاعران قرار گرفت .
|شيوا ارسطويي ، مهرنوش قربانعلي ، مسعود احمدي و چيستا يثربي هم به معترضين پيوستند
|خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : نامه جمعي از شاعران و نويسندگان جوان ايراني به سفارت فرانسه اينگونه آغاز شده است : مسئول محترم بخش فرهنگي سفارت فرانسه ! اين نامه نسل جوان ، پويا و بالنده ادبيات و به ويژه شعر امروز ايران ، خطاب به شماست ...
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ضمن اين نامه، با حفظ احترام، گلايههاي جمعي از شاعران، منتقدين و مترجمان نسل ِ نو، نسبت به پارهاي از عملكردهاي بخش فرهنگي سفارت فرانسه در ايران، عنوان شده است.
امضاء كنندگان ِ اين نامه، همگي دست كم طي پانزده سال ِ اخير( و برخي از آنان نيز مدت زمان بيشتري) در عرصه فعاليتها و پژوهشهاي ادبي، حضوري چشمگير، مستمر و قابل تامل داشتهاند و در عرصهيِ شعر ِ نسل ِ نو، همگي اسمهاي آشنايي هستند.
چاپ مستمر كتابهاي شعر، انتشار مقالههاي محتلف در زمينهي ِ شعر ، ترجمه، نقد و پژوهشهاي ادبي در ماهنامهها، روزنامهها و نشريات ِ معتبر ادبي، اهتمام ورزيدن به ايجاد تشكلهاي ادبي و دانشگاهي، فعاليت مستمر در زمينهي انتشار آثار، در فضاي مجازي(اينترنت) و ... از سوي اين افراد، گواه مستندي بر اين مدعاست.
با تاسف، عملكردهاي فرهنگي سفارت فرانسه در ايران، از جمله بي مهري به استعدادهاي درخشاني از اين نسل و ناديده انگاشتن ِ اولويتها در اخذ تصميماتي نظير گزينش شاعران به منظور سفرهاي فرهنگي برون مرزي، واكنش ِ گلايه آميز ِ طيف ِ تلاشگر و ذي حقي از اين نسل را برانگيخته است و موجب بي اعتمادي ِ آن ها به معيارهاي اين گزينش ها و گزينش گران ِ آن شده است.
پرسش هايي كه در ذيل ميآيد، پرسشهاي فعالانِ ادبي اين نسل، از بخش فرهنگي سفارت فرانسه، به عنوان ِ نهادي فعال و موثر در حركتهاي فرهنگي و تبادلات ادبي ِ دو كشور است :
1- ما مشتاقانه مايل هستيم بدانيم چه نهاد ِ ذي صلاح و بي طرفي، متشكل از چه افرادي و با چند گونه سليقه و زيبايي شناسي ِ گوناگون و بنا به چه معيارهايي، به گزينش اين شاعران اهتمام ميورزد؟
2- چرا و بنا به چه مصلحت انديشيهايي، بسياري از استعدادهاي شاخص و به نام ِ اين نسل، به بخش ِ فرهنگي سفارت فرانسه معرفي نشدهاند و از بسياري از برنامههاي فرهنگي اين سفارت كاملا بي خبرند؟
3- چرا جاي بسياري از نامداران و صاحب نظران شعر ِ ايران(يا دست ِ كم، شماري از ايشان) به عنوان ِ هيات ِ ناظر، هيات ِ معرف، يا جمع ِ مشورتي، در بخش فرهنگي سفارت خالي است؟
4- آيا براي اين گزينشها، همواره افرادي خاص، كه درگير ِ دُگماتيسم ِ سليقهِ فردي خود هستند، محل ِ مشورت ِ بخش ِ فرهنگي ِ سفارت فرانسه قرار ميگيرند؟
5- دليل قائل شدن تبعيض ميان شاعران و به عنوان نمونه، دعوت ِ مكرر(دست ِ كم سه بار) از يك شاعر ِ مشخص، به كشور فرانسه چيست؟ افزون بر اين، در همين زمينه ميتوان به گزينش شاعراني اشاره كرد كه طبقِ نظر بسياري از وجدانهاي آگاه و منصف ِ جامعهيِ ادبي، در سالهاي اخير، جزو كم كارترين و غير اثرگذارترين افراد، در حوزهيِ شعر و پژوهشهاي ادبي بودهاند.
6- چگونه به طرز ِ شگفت انگيزي، اسامي ِ چند تن ِ ديگر از اعضاي "كاروان شعر ايران و فرانسه" در سفر بازگشت به فرانسه حذف شد؟ اين در حاليست كه خبر ِ سفر ِ بازگشت، از ماهها قبل، در چند روزنامهي معتبر و رسمي ِ كشور با درج اسامي به چاپ رسيده بود و در برخورد هاي دوستانهي ِ ضمن سفر، آقايان آلن لانس، كلود استبان و ژان باتيست پارا، با اشتياق، وعدهي ِ ديدار با شاعران ِ موجود در كاروان را به پاريس، با صراحت اعلام كردند.
7- آيا در سفر اخير دوستان شاعر ِ جوانترمان ( به عنوان ِ نمايندگان ِ شعر ِ امروز ِ ايران !) به " بي ينال شعر" در فرانسه ، ملاك قرار دادن شرط ِ سني ِ زير ِ سي سال حقيقت داشته است؟ در اين صورت چرا ماهها قبل آقاي محمد علي سپانلو، ضمن نظر سنجي از پگاه احمدي ( از شاعران حاضر در كاروان شعر ايران و فرانسه)، نظر ايشان را در خصوص معرفي ِ زنده ياد نازنين نظام شهيدي به سفر مذكور جويا شدند و در پاسخ به حيرت ِ پگاه احمدي در خصوص شرط ِ سني، آن را فاكتوري نه چندان جدي و قابل حل اعلام كردند؟!
از اين دست اجحافات را در تمام ِ اين سالها، در زمينههاي مختلف، از جمله اهداي جوايز ادبي، گروه بازيهاي مطبوعاتي، سانسور كردن و ناديده انگاشتن خلاقيتهاي غير وابسته به اين دسته بنديها،سفرهاي برون مرزي و... در نهاد ِ محفلي ِ ادبيات مان كم نديدهايم و اين، مشتي از خروار است .
بنا به همهي ِ آن چه ذكر شد، امضاكنندگان اين نامه، مشتاقانه در انتظار شنيدن دلايل ِ كافي و قانع كنندهي ِ مسئول محترم بخش فرهنگي سفارت فرانسه هستند و در غير اين صورت، با تاسف از اين پس، عملكردهاي فرهنگي سفارت فرانسه در ايران را در حوزه ي ِ شعر، به رسميت نمي شناسند.
با احترام
امضا كنندگان تا اين لحظه :
پگاه احمدي ـ شيوا ارسطويي ـ چيستا يثربي ـ مريم خراساني ـ مهرنوش قربانعلي ـ سپيده جديري ـ علي قنبري ـ رضا حيراني ـ كبوتر ارشدي ـ جواد شريفي ـ سيد حبيب موسوي
حمايت كنندگان از اين بيانيه تا اين لحظه :
مسعود احمدي ـ بنفشه حجازي ـ حجت بداغي ـ مهدي نويد ـ ميثم عليپور ـ دلارام امين زاده
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