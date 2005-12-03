محمد رضا اصلاني : نتوانسته ايم در حوزه مطالعه سنتي به تكامل نسبي هم برسيم







اين نويسنده درگفت وگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : استفاده ازابزارهاي الكترونيكي (سايت ها - وبلاگ ها ) درحال حاضرتوسط افراد خاصي درجامعه انجام مي شود ، دركشورما جوانان بسياري هستند كه مشتاق به علم وپژوهش اند ، با اين وجود خيلي ازكتابها درشمارگان بالا توسط ناشران معتبربه چاپ مي رسد ، اما حتي به روستاهاي استان تهران هم نمي رود .

محمد رضا اصلاني خاطرنشان كرد : درچنين وضعيتي مي توانيم اين را به عنوان يك اصل كلي بپذيريم كه اكثركتابهايي كه چاپ مي شود به دست مخاطبان جوان ومشتاق نمي رسد وبي انصافي وغيرعادلانه است كه بگوييم همه قشرجوان از امكانات الكترونيكي و سايت ها و وبلاگ ها برخوردارند.

اين نويسنده تصريح كرد : در كشورما افراد محدودي هستند كه از امكانات رايانه اي بهره مندند وجواناني هم كه از اين فن آوري ها استفاده مي كنند در جهت تحقيق وپژوهش و ... نيست و قشر بسيار ناچيزي استفاده درستي از آن دارند و حتي عده كثيري از محققين و پژوهشگران ما از اين امكانات برخوردار نيستند .

عضو انجمن قلم ايران درادامه اضافه كرد : اگربپذيريم كه امكانات الكترونيكي پاسخ گوي نيازهاي فرهنگي كشورخواهد بود وجاي كتاب را خواهد گرفت ، مثل اين است كه قبول كنيم كه قبل ازعبور از 99 پله به پله 100 رسيده ايم .

محمد رضا اصلاني در پايان گفت و گو با مهريادآور شد : واقعيت تلخ اين است كه ما حتي نتوانسته ايم كشورمان را ازنظر كتاب و مطالعه به شكل سنتي به يك تكامل نسبي برسانيم ، در چنين شرايطي چگونه قادريم مي توانيم نتيجه بگيريم كه اين مرحله تمام شده و بايد به مرحله بعد يعني اينترنت و مطالعه الكتروني پيش برويم .به عقيده من همزمان با پيشرفت در زمينه تكنولوژي بايد نقاطي را كه كتابهاي منتشر شده مبهم باقي مانده و به آن پرداخته نشده را نيز مورد توجه قرارداد .