  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۹:۰۱

در تالار وحدت؛

سومين همايش بانوان قرآن پژوه آغاز شد

سومين همايش بانوان قرآن پژوه آغاز شد

سومين همايش بانوان قرآن پژوه با هدف تجليل از بانوان فعال در عرصه قرآن و همچنين تشويق اين قشر به منظور فعاليت گسترده و منسجم در اين زمينه، در تالار وحدت آغاز شد .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، اعتلاي فرهنگ قرآني، ارتقاي ارزشهاي ديني و معرفي و تجليل از چهره هاي ممتاز و شاخص قرآن كريم از ديگر اهداف اين همايش اعلام شده است .

داستانهاي قرآني، تجلي قرآن در ادب فارسي، قرآن و دانش، يك آيه و چند نكته، شأن نزول آيات، استناد ائمه (ع) به آيات، خاطرات قرآني، بررسي فيلنامه هاي قرآني، دستورالعمل هاي قرآني، عظمت و شناخت قرآن، آثار پژوهشي در زمينه علوم و معارف قرآن كريم، بررسي و معرفي ترجمه و تفاسير، مقات نو و ابتكاري در موضوعات قرآني و احياي مخطوطات و نسخه هاي قرآني موضوعات و محورهاي همايش امسال است .

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه، مركز امور مشاركت زنان، سازمان ملي جوانان، سازمان صداوسيما، مؤسسه معارف اسلامي امام رضا(ع) و مركز بانوان قرآن پژوه با اين همايش ملي همكاري دارند.

 

 
 

کد مطلب 260875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها