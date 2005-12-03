سومين همايش بانوان قرآن پژوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، اعتلاي فرهنگ قرآني، ارتقاي ارزشهاي ديني و معرفي و تجليل از چهره هاي ممتاز و شاخص قرآن كريم از ديگر اهداف اين همايش اعلام شده است .
داستانهاي قرآني، تجلي قرآن در ادب فارسي، قرآن و دانش، يك آيه و چند نكته، شأن نزول آيات، استناد ائمه (ع) به آيات، خاطرات قرآني، بررسي فيلنامه هاي قرآني، دستورالعمل هاي قرآني، عظمت و شناخت قرآن، آثار پژوهشي در زمينه علوم و معارف قرآن كريم، بررسي و معرفي ترجمه و تفاسير، مقات نو و ابتكاري در موضوعات قرآني و احياي مخطوطات و نسخه هاي قرآني موضوعات و محورهاي همايش امسال است .
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه، مركز امور مشاركت زنان، سازمان ملي جوانان، سازمان صداوسيما، مؤسسه معارف اسلامي امام رضا(ع) و مركز بانوان قرآن پژوه با اين همايش ملي همكاري دارند.
نظر شما