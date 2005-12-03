وزير خارجه آلمان به صهيونيست هاي آمريكا درباره موضوع هسته اي ايران گزارش داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نوشته روزنامه آلماني "تاگس اشپيگل"، "مارتين يگر" سخنگوي وزارت امور خارجه جديد آلمان با اعلام اين خبر در برلين افزود : " فرانك - والتر اشتاين ماير" وزير امورخارجه آلمان معتقد است كه سه كشور اروپايي و آمريكا درباره برنامه هاي هسته اي ايران موضع مشترك و همسويي دارند .

سخنگوي وزارت خارجه آلمان در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران تصريح كرد : مقامات آمريكايي در ديدار و گفتگوهاي خود با وزير امورخارجه آلمان با ابراز خرسندي نسبت به تلاش هاي سه كشور اروپايي براي حل مسئله هسته اي ايران از اقدام اخير اين سه كشور مبني بر ارسال نامه به ايران استقبال كردند .

"يگر" همچنين خاطرنشان كرد : " اشتاين ماير " در سفر آتي خود به روسيه در نظر دارد با مقامات اين كشور نيز پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران به گفتگو بنشيند .

تاگس اشپيگل افزود : وزير امورخارجه جديد آلمان در حالي در ميان يهوديان سخن مي گفت كه كارشناسان مساول سياسي بر اين باورند كه صهيونيست ها در سياسي جلوه دادن پرونده هسته اي ايران نقش بسياري ايفا كرده اند .

مقامات اسرائيلي از مدتها پيش به تلاش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در راستاي تعهد به پيمان منع گسترش تسليحات كشتار جمعي پاسخ منفي داده اند .

آخرين بررسي ها نشان مي دهد كه اسرائيل 400 كلاهك هسته اي در اختيار دارد .

وزير امورخارجه جديد آلمان به تازگي در گفتگو با روزنامه "بيلد ام زونتاگ" همچنين تصريح كرد : موضوع هسته اي ايران هم اينك با پيچيدگي هاي بسياري روبرو شده است .

وي در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد : ما آمادگي خود را درباره تداوم گفتگوهاي هسته اي با ايران در روزهاي آتي به اين كشور نشان خواهيم داد .

وزير امورخارجه جديد آلمان با بيان اين مطلب كه ايران حق برخورداري از فنآوري صلح آميز هسته اي را داراست ، افزود : با وجود اين مسئله ، ايران بايد در رفع نگراني هاي موجود بر سر برنامه هاي هسته اي خود گامهاي موثر و مثبتي بردارد.