رويدادهاي سازمان ملل در ماهي كه گذشت

دبير كل سازمان ملل متحد در تاريخ يكم آبان در پيامي به مناسبت شصتمين سالگرد تاسيس اين سازمان مشاركت تمام كشورها براي رفع تمام معضلات و مشكلات در سطح جهان را خواستار شد.



عنان در اين پيام اعلام كرد: امروز، همچنان كه شصتمين سال تأسيس سازمان ملل متحد را گرامي مي داريم، بايد اذعان كنيم كه جهان كنوني با زمان ايجاد اين سازمان تفاوت زيادي دارد. از سوي ديگر نمايندگان آژانس هاي مختلف سازمان ملل در ايران به مناسبت شصتمين سالگرد تاسيس اين سازمان گردهم آمدند و درباره فعاليت هايشان در ايران توضيح دادند.

همچنين در پي معلق ماندن بحث اصلاحات در سازمان ملل كه بر اثر تشتت آراء كشورها ايجاد شد، كوفي عنان12 آبان به منظور تسريع در روند اصلاحات در اين نهاد بين المللي مشاور ويژه تعيين كرد. يكي از سخنگويان سازمان ملل با اعلام اين مطلب افزود : عنان " رجت كومار گوپتا " يكي از مديران سابق سازمان ملل را بعنوان مشاور ويژه خود در امر اصلاحات برگزيد.

ديگر اتفاق مهم در سازمان ملل مربوط به بررسي ترور نخست وزير سابق لبنان است. شوراي امنيت سازمان ملل متحد 2 آبان نشست خود را براي بررسي گزارش قاضي دتليو مهليز رئيس تيم بين المللي تحقيق درباره ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان برگزار كرد. قاضي مهليز در اين نشست به تشريح گزارش خود درباره ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان پرداخت.



شوراي امنيت سازمان ملل 9 آبان بارديگر نشستي را در سطح وزيران امور خارجه به منظور بررسي قطعنامه درباره سوريه و نيز درخواست از دمشق براي همكاري با تيم تحقيق بين المللي ترور حريري برگزار كرد. فرانسه و انگليس و آمريكا در اين جلسه پيش نويس قطعنامه اي را به شوراي امنيت دادند كه درآن تحريم و مجازات سوريه در صورت همكاري نكردن اين كشور با تيم تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري درخواست شد. اما روسيه و چين با تحريم و مجازات سوريه مخالفت كردند.



به گزارش "مهر"، در ادامه اين رويدادها،دبير كل سازمان ملل متحد هم 17 آبان خواستار ادامه همكاري سوريه با تيم بين المللي تحقيق درباره ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان شد.



كوفي عنان 18 آبان به حسني مبارك رئيس جمهوري مصر گفت كه تيم تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري دمشق را به بازجويي ازشش مسئول سوريه فرا خوانده است .



دبيركل سازمان ملل متحد 20 آبان اعلام كرد اگر سوريه با تيم تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان همكاري كامل كند ، بعيد است اين كشور مورد حمله نظامي آمريكا واقع شود.



كوفي عنان پس از ديدار با عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان گفت : اگرسوريه با تيم تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري همكاري كند، حمله نظامي آمريكا به اين كشور بعيد است.



دبير كل سازمان ملل متحد 22 آبان اظهارات اخير بشار اسد رئيس جمهوري سوريه را نشانگرتمايل دمشق براي همكاري با تيم تحقيق ترور رفيق حريري دانست.



بشاراسد مدتي قبل در سخنراني شديد اللحن از بيگناهي كشورش دردست داشتن در تروررفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان دفاع كرد.وي فشارهاي فزاينده بين المللي بردمشق در پي ترور حريري كه تيم بين المللي انگشت اتهام را به سوي مسئولان بلند پايه امنيتي سوري نشانه رفتند، محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، تري رود لارسن" فرستاده سازمان ملل به بيروت كه مامور رسيدگي به خروج نيروهاي سوريه از لبنان است، در گزارشي اعلام كرد لبنان به نتايج ملموسي براي خلع سلاح حزب الله و تحقق خواسته هاي سازمان ملل دست نيافته است.



لارسن درگزارش خود آورده است:عدم توانائي لبنان براي اعمال كنترل بر برخي نواحي يا مهار اين شبه نظاميان، بعد از سه دهه تسلط سوريه ، پيشرفت اين كشوردر حركت به سوي دستيابي به اعمال كنترل كامل بر كشور را كند كرده و به تاخير انداخته است.



فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل 21 آبان گفت مسائلي نظير خلع سلاح حزب الله لبنان و ساكنان اردوگاههاي فلسطيني مسئله داخلي لبنان است .



"جيمز ولفونسن" فرستاده سازمان ملل به سرزمينهاي اشغالي 3 آبان رژيم صهيونيستي را متهم كرد كه با اتخاذ سياستهايي روند صلح را تهديد مي كند. ولفونسن اسرائيل را متهم كرد كه پيشرفت و حركت كندي را در باز گشائي مجدد مرزهاي نوار غزه دارد و فرصت نادر براي احياي روند صلح پيشرفت شگرف و سريع خود را از دست خواهد داد.



با تلاش رژيم صهيونيستي مجمع عمومي سازمان ملل در جلسه 10 آبان در يك قطعنامه روزي را براي هولوكاست "يهودسوزي" تعيين كرد. اين قطعنامه كه توسط آمريكا، رژيم صهيونيستي ، كانادا، استراليا و روسيه ارائه شده بود مورد حمايت بيش از 90 كشور جهان قرار گرفت و به اجماع پذيرفته شد .

ديده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز به عنوان يكي از خبرسازيترين بخش هاي سازمان ملل و در ادامه هشدارهاي متعدد به آمريكا 4 آبان اعلام كرد: كنگره آمريكا بايد لايحه پيشنهادي كاخ سفيد مبني بر اجازه يافتن "سيا" براي شكنجه زندانيان در مدت بازداشت را رد كند.



تام ملينوسكي رئيس ديده بان حقوق بشراظهار داشت : آمريكا درطول رياست جمهوري جرج بوش، تنها كشوري در جهان است كه به هيچ وجه قوانين بين المللي در زمينه حقوق زنداني ها را رعايت نمي كند.



همچنين در پي آنكه مقامات آمريكا بازرسي بي قيد و شرط نمايندگان سازمان ملل از زندان گوانتانامو در كوبا را نپذيرفتند، ديده بان حقوق بشر در 15 آبان اعلام كرد: اين بازديد را به طور كلي لغو مي كند، زيرا بازرسي مشروط از گوانتانامو حقوق بشر را نقض مي كند.

زلزله پاكستان و خسارت ديدن تعداد زيادي از مردم اين كشور سبب شد كه محافل مختلف جهاني و همچنين سازمان ملل در اين زمينه واكنش هاي متعددي نشان دهند.



در اين راستا سازمان ملل متحد و صليب سرخ جهاني 4 آبان خواستار دريافت كمكي اضافي كشورها براي زلزله زدگان پاكستان شدند. سخنگوي دفتر هماهنگ كننده كمكهاي انسان دوستانه سازمان ملل در ژنو اعلام كرد : اين تقاضا كه سازمان ملل بازنگري كرد، به 549.6 ميليون دلار مي رسد.



سازمان ملل 21 آبان ضمن درخواست از كشورهاي جهان براي كمك به آسيب ديدگان بلاياي طبيعي اعلام كرد: ممكن است عمليات امدادي اين سازمان به زلزله زدگان پاكستان به دليل كمبود بودجه متوقف شود.

به گزارش "مهر"، سازمان ملل متحد 9 آبان از اينكه وضعيت حقوق بشر در افغانستان به رغم گذشت 4 سال از سرنگوني رژيم طالبان بهبود نيافته است، بار ديگر انتقاد كرد. سازمان ملل در ادامه گزارش خود در همين زمينه خاطر نشان كرد :هنوز نا آرامي در گوشه و كنار افغانستان به چشم مي خورد.لوئيس آربور كميسر حقوق بشر سازمان ملل با اعلام اين مطلب افزود : تضعيف حقوق بشر در افغانستان تا حدي پيش رفته كه نه تنها سازمان ملل بلكه جامعه بين المللي را نيز نگران كرده است .

كميته حقوق بشر سازمان ملل 12 آبان از كانادا خواست به اتهامات مربوط به شكنجه و بازداشت شدگان در آن كشور رسيدگي كند. كميته حقوق بشر كه با نفوذترين كميته سازمان ملل است، اعلام كرد:اتاوا بايد به اتهاماتي كه بر اساس آن برخي از مقامات آن كشور در شكنجه سه نفر ازشهروندان متهم به اعمال تروريستي دست داشته اند،رسيدگي كند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل درامور شكنجه 15 آبان از اتحاديه اروپا و شوراي اروپا خواست تحقيقات سطح بالايي را درباره ادعاهايي مبني بر وجود زندانهاي مخفي آمريكا در اروپاي شرقي انجام دهند. مانفرد نواك گزارشگر سازمان ملل در امور شكنجه گفت : من بسيار نگران ادعاهاي مبني بر وجود بازداشتگاههاي سري دولت آمريكا و سازمان سيا در بخشهاي مختلف جهان هستم .