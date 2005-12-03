مردم همچنان از خدمات سازمانهاي بيمه گر ناراضي اند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر كشور هميشه بر خود مي بالد كه بالغ بر 27ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش خدمات بيمه اي و اجتماعي خود دارد اما در واقع تاكنون نتوانسته بر اساس خواسته هاي مردم و بر اساس منابع عظيمي كه در اختيار دارد به ارائه خدمات بپردازد.

مازاد منابع حاصل از سرمايه گذاري هاي سازمان تامين اجتماعي بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوي مسئولان اين سازمان مطلوب بوده و اين در حالي است كه تاكنون سرمايه هاي ثبت شده سازمان در جهت رفع مشكلات بيمه اي مردم و ارتقاء سطح خدمات رساني مردم به كار گرفته نشده است.

در حالي سازمان تامين اجتماعي 27 درصد حقوق بيمه شدگان را بابت حق بيمه از بيمه شدگان دريافت مي كند كه تاكنون تنها به ارائه خدماتي ضعيف اكتفا كرده است و هرگز فكر اساسي در جهت رفع دغدغه هاي مردم صورت نداده است.

به گزارش مهر ، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اين باروند كه سرمايه گذاري هاي سازمان چندان سود آور نيست تا بتواند پاسخگوي نيازهاي بيمه شدگان باشد اما مسئولان سازمان تامين اجتماعي عنوان كرده اند كه توانسته اند با مكانيزم هاي سرمايه گذاري مناسب طي چند سال گذشته به مازاد منابع مطلوبي دست پيدا كنند.

مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي در روز توديع خود در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" عنوان كرد كه ميزان منابع سازمان طي چند سال گذشته بيش از مصارف بوده است و توانسته ايم از مازاد منابع براي نسل آينده به نحوه مناسبي سرمايه گذاري كنيم .

دكتر غلامرضا سليماني گفت : توانسته ايم ميزان سرمايه ثبت شده سازمان را به 2 هزار ميليارد تومان برسانيم و اين در حالي است كه توانايي اين امر را داريم اين ميزان را به 8 هزار ميليارد تومان افزايش دهيم.

وي دخل و خرج سازمان را برابر دانسته ، همچنين درآمد حاصل از حق بيمه را در طول يك سال 3 هزار و 600 ميليارد تومان عنوان كرده و گفته در نظر داريم تا 750 ميليارد تومان علاوه بر آن درآمد حاصل از سرمايه گذاري داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار مهر ، مسئولاني كه عنوان مي كنند تاكنون توانسته اند سرمايه هاي بسياري را در سازمان جذب كنند و ميزان منابع بيش از مصارف بوده ، بايد پاسخگوي اين سئوال باشند كه چرا همواره از وضعيت مالي نامناسب صندوق تامين اجتماعي در هراس بوده اند.

سازمان عريض و طويل تامين اجتماعي كه سالانه درآمد كلاني از پرداخت حق بيمه افراد تحت پوشش سازمان خود كسب مي كند چرا تاكنون نتوانسته اقدامي در جهت افزايش سطح برنامه ها و خدمات رساني خود به بيمه شدگان داشته باشد و تنها به شعارهايي همچون ارتقاء كيفيت زندگي و بهبود سطح معيشت و سلامت بيمه شدگان اكتفا كرده است .