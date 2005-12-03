طرح ساخت، ترميم و نگهداري از مساجد در عربستان انجام مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" وزارت امور اسلامي و اوقاف كشورعربستان سعودي 16 طرح اجرايي به منظور ساخت، ترميم و نگهداري از مساجد اين كشور در نظر دارد كه هزينه آنها بيش از 9 ميليون و 991 هزار و 455 ريال سعودي خواهد شد.

دكتر عبدالرحمن بن سعيد حازمي دبير كل سازمان امور اسلامي و اوقاف عربستان سعودي گفت: اين سازمان اهداف و برنامه هاي زيادي دارد كه يكي از آنها ساخت، ترميم و نگهداري از مساجد در همه شهرهاي عربستان به خصوص در مكه مكرمه است.

دكتر سعيد حازمي با اشاره به طرح فوق تاكيد كرد: اين طرح سبب استقبال حاجيان بيت الله الحرام مي شود، به ويژه كه در نزديك اين مساجد ايستگاههاي سريع السير نيز قرار دارد.

دبير كل اين سازمان اظهار داشت: اين طرح نه تنها در ماه حج و زيارت از اهميت ويژه اي برخوردار است بلكه در ماه رمضان به منظور گسترانيدن سفره هاي رمضاني نيز با اقبال شاياني مواجه مي شود.

وي تصريح كرد: طرح فوق به منظور تحقق اهداف رسالت مسجد، توجه به مساجد، ايجاد اتحاد و يكپارچگي و از بين بردن كفر و نفاق از اهميت به سزائي برخوردار است.

بر اساس گزارش خبرگزاري مدينه پرس، اهداء كتابهاي ديني و ادعيه در كنار دعوت به اسلام، وعظ و ارشاد مسلمانان از برنامه هاي اين مساجد به شمار مي رود.

در اين طرح دفترهاي فراخوان به اسلام و موسسات ارشاد عربستان با اين سازمان همكاري مي كنند.