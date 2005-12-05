مناسبتهاي مذهبي در تقويم فرهنگهاي آلمان گنجانده شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، در اين تقويم كه با استقبال چشمگيري مواجه شده، روزهاي تعطيلي مهم، جشنها، فرهنگها و مذاهب مختلف عنوان شده است .

از آنجا كه شهر برلين آلمان داراي شهروندان بسياري از فرهنگها و مذاهب مختلف است، اداره امور جذب شهروندان خارجي‌ تبار در برلين همه ‌ساله به طور مرتب اين تقويم را منتشر مي‌ كند.

بنا بر اعلام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، تقويم سال 2006 با توجه به مهمترين جشنها و روزهاي تعطيل بزرگترين مذاهب دنيا تنظيم شده و بطور مستقيم ازطريق اداره امور جذب شهروندان خارجي تبار در برلين و يا از طريق اين اداره و يا از طريق سايت آن به آدرس اينترنتي http://www.berlin.de/sengsv/auslb/kalender.html در دسترس خواهد بود .