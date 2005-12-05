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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱

به منظور پاسخگويي به نيازهاي مختلف؛

مناسبتهاي مذهبي در تقويم فرهنگهاي آلمان گنجانده شد

مناسبتهاي مذهبي اديان مختلف، به منظور پاسخگويي به نيازهاي موجود، در دهمين شماره از تقويم فرهنگهاي آلمان گنجانده شده است .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، در اين تقويم كه با استقبال چشمگيري مواجه شده، روزهاي تعطيلي مهم، جشنها، فرهنگها و مذاهب مختلف عنوان شده است .

از آنجا كه شهر برلين آلمان داراي شهروندان بسياري از فرهنگها و مذاهب مختلف است، اداره امور جذب شهروندان خارجي‌ تبار در برلين همه ‌ساله به طور مرتب اين تقويم را منتشر مي‌ كند.

بنا بر اعلام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، تقويم سال 2006  با توجه به مهمترين جشنها و روزهاي تعطيل بزرگترين مذاهب دنيا تنظيم شده و بطور مستقيم ازطريق اداره امور جذب شهروندان خارجي تبار در برلين و يا از طريق  اين اداره و يا از طريق سايت آن به آدرس اينترنتي http://www.berlin.de/sengsv/auslb/kalender.html در دسترس خواهد بود .

 

 

کد مطلب 260886

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