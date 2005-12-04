اخبار كوتاه از نهادهاي فرهنگي و هنري

فرهنگسراي هنر و دولت عشق

نمايشگاه تصويرسازي نازنين تنها با عنوان "دولت عشق" از 10 تا 17 آذر در گالري شماره 2 فرهنگسراي هنر داير خواهد بود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي هنر، در اين نمايشگاه 30 اثر عكاسي (فتوآرت) در ابعاد 42*56 سانتي متر با استفاده از نرم‌افزارهاي گرافيكي در موضوعات سماع و ذكر دراويش و الهام از اشعارمولوي ارايه شده است.

نمايشگاه زعفران و نشاط

نمايشگاه نقاشي و عكس محمد احسان‌بخش از 9 تا 19 آذر در گالري شماره 4 فرهنگسراي هنر داير خواهد بود.

در اين نمايشگاه 30 اثر در ابعاد 70*50 سانتي متر از عكس، گرافيك و نقاشي با شيوه‌هاي كاشت، داشت و برداشت گل و گياه زعفران را در منطقه جنوب خراسان به سبك رئال و انتزاعي در معرض ديد عموم قرار مي‌دهد.

برگزاري كارگاه آموزشي و پخش فيلم‌هاي مستند، بخش جنبي نمايشگاه را به نمايش مي‌گذارد.

احسان‌بخش تاكنون 14فيلم مستند در حوزه تاريخي و پژوهشي و سري كامل آثار معماري و مناسك اجتماعي مردم خراسان جنوبي را تهيه و عرضه كرده است.

معرق خط محمديه

نمايشگاه نقاشي نفيسه محمديه با عنوان معرق خط از 9 تا 15 آذر در گالري شماره يك فرهنگسراي هنر داير خواهد بود .

در اين نمايشگاه 35 اثر معرق چوب در ابعاد متنوع از شعر و آيات قرآني به سبك‌هاي خطوط كوفي، نستعليق و شكسته نستعليق ارايه شده است. محمديه معرق را به صورت تجربي نزد استادان اين فن در مدت هفت سال آموزش ديده است.