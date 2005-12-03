نخستين شكايت عليه زندان هاي مخفي"سيا" در اروپا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جمعيت آمريكايي دفاع از آزادي هاي شهروندان ( ACLY) درنظر دارد؛ عليه سازمان سيا آمريكا شكايت كند .



اين شكايت جمعيت دفاع از آزادي هاي شهروندان به نمايندگي از مردي كه تاكيد دارد پس از دستگيري و مورد ضرب وشتم قرار گرفتن در زندان مخفي آمريكا در افغانستان حبس شد، صورت مي گيرد .



اين شكايت اولين دادخواستي است كه عليه زندان هاي مخفي آمريكايي درخارج از مرزهاي اين كشور تنظيم مي شود .

در روزهاي اخير وجود زندان هاي مخفي سازمان هاي سيا دركشورهاي اروپايي فاش شد .

جمعيت آمريكايي دفاع از آزادي هاي شهروندان قراراست سه شنبه آتي در ويرجينيا واقع درشرق آمريكا به نمايندگي از مردي كه كاملاً بي گناه بوده و بدون اثبات هيچ اتهامي پس از آنكه مورد آزارو اذيت قرارگرفت آزاد شد ، اقامه دعوي كند .

اين شكايت ، مقامات سيا را شديدا به نقض قوانين حقوق بشر متهم مي كند. مسئولان سيا پس از آنكه به زيردستان خود دستور ربودن يك فرد بي گناه را دادند مانع آن شدند كه وي هرگونه تماسي با خارج برقرار كند .

همچنين اين فرد دراين مدت به شدت مورد ضرب وشتم قرا گرفت و به وي مواد مخدر تزريق شد و پس از آن، به زندان هاي مخفي سيا در افغانستان منتقل گرديد و تا مدتي پيش از اثبات اتهامش در اين زندان ها باقي ماند .

اين جمعيت همچنين شركت هاي هواپيمايي را كه اين فرد بيگناه را به زندان هاي مخفي سيا منتقل كردند، قانوناً مسئول همكاري در نقض قوانين حقوق بشر مي داند .

اين فرد صبح سه شنبه آتي به منظور ارائه شكايت خود ، كنفرانسي مطبوعاتي به همراه اين جمعيت دفاع ازآزادي هاي شهروندان ، در واشنگتن برگزار مي كند .