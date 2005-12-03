پيروزي با ارزش راه آهن در رقابت هاي ليگ برتر تكواندو باشگاه هاي ايران

به گزارش خبرنگار "مهر" پس از آنكه دانشگاه آزاد با وجود مشكلات فراوان مقابل پاس شكست خورد در دومين بازي راه آهن در يك بازي برتر پرسپوليس نايب قهرمان فصل قبل را شكست داد.

اين تيم با هدايت سيد حسن زاهدي 3-5 پرسپوليس را از پيش رو برداشت. شكست بهزاد خداداد ملي پوش عنوان دار قرمز پوشان مقابل وحيد ناصري كه با نتيجه 9-13 رقم خورد بزرگترين حادثه اين ديدار بود.

ضمن اينكه حامد خمسه و علي تاجيك در وزن هفتم يك ديدار زيبا و ديدني را به نمايش گذاشتند كه در نهايت ملي پوش پرسپوليس پيروز از ميدان خارج شد.

قيصري، اسدي ، ناصري ، سفيدگر و نوايي 5 تكواندو كار پيروز راه آهن و مصطفي ميرياني، هادي ساعي و علي تاجيك هم براي پرسپوليس صاحب برتري شدند. راه آهن تيم تازه وارد ليگ كه اولين سال حضور در ليگ برتر را تجربه مي كند به خوبي توانست در برابر مدعيان ليگ قد علم كند.

در آخرين بازي ليگ برتر هم سايپا 2-6 برابر ذوب آهن اصفهان پيروز شد. شاگردان حسن ملكي با احسان صلواتي ، غلامحسين شيرو ، محمد هداوند، روح االه طالبي ، جواد رضاپور و رضا عاشوري 6 پيروزي كسب كردند تا در مقابل نصر آزادني و محسن كاشي زاده كه دو فرد پيروز ذوب آهن بودند 3 امتياز با ارزش را نصيب سايپا كنند.



در اين بازي علي جاويدان كه مدعي حضور در اردوي تيم ملي بود برابر عليرضا نصرآزادني شكست خورد تا شانس مجددي براي ورود به اردوي تيم وملي نداشته باشد.

در پايان بازيهاي اين هفته پاس، پرسپوليس ، راه آهن ، دانشگاه آزاد، سايپا و ذوب آهن در مكانهاي اول تا هفتم جدول قرار دارند.