سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا هك شد

به گزارش خبرنگار"مهر" مسوولان سايت بلافاصله مشكلات موجود را برطرف كرده و اين سايت دوباره از عصر همان روز كار خود را از سر گرفت.
مسوولان اين سايت تلاش مي كنند تا عامل ايجاد اختلال را پيدا كرده و در آينده از بروز اين گونه اختلالات جلوگيري به عمل آورند.
سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا طي مطلبي از خوانندگان به دليل اين اختلال پوزش خواسته اند.
سايت رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا در ساعات اوليه روز گذشته هك شد.
به گزارش خبرنگار"مهر" مسوولان سايت بلافاصله مشكلات موجود را برطرف كرده و اين سايت دوباره از عصر همان روز كار خود را از سر گرفت.
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