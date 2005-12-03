سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا هك شد

به گزارش خبرنگار"مهر" مسوولان سايت بلافاصله مشكلات موجود را برطرف كرده و اين سايت دوباره از عصر همان روز كار خود را از سر گرفت.



مسوولان اين سايت تلاش مي كنند تا عامل ايجاد اختلال را پيدا كرده و در آينده از بروز اين گونه اختلالات جلوگيري به عمل آورند.



سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا طي مطلبي از خوانندگان به دليل اين اختلال پوزش خواسته اند.