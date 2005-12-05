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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۴۳

در بلاروس

كنفراس بين المللي "اخلاق مسيحي و همبستگي در مبارزه با خشونت "برگزار شد

كنفراس بين المللي "اخلاق مسيحي و همبستگي در مبارزه با فساد و خشونت" با حضور هيئتي از ج.ا.ايران درمينسك برگزار شد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، كنفرانس بين المللي "اخلاق مسيحي و همبستگي در مبارزه با فساد و خشونت" در روزهاي اول تا سوم دسامبر2005 ميلادي ( 10 تا 12 آذرماه 1384 )  درمينسك پايتخت بلاروس توسط كليساي ارتدكس اين كشور برگزار شد.

اين كنفرانس به همت سفارت جمهوري اسلامي ايران در مينسك برگزار شد. هيئتي به سرپرستي حجت الاسلام نواب، رئيس مركز اديان و مذاهب قم، از سوي جمهوري اسلامي ايران در اين كنفراس شركت نمود و پيرامون اخلاق همبستگي در اسلام از ديدگاه قرآن، حديث و ادبيات فارسي مواضع خود را ابراز  كرد.

کد مطلب 260900

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