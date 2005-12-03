  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۰

در آبان ماه :

82 محموله غير استاندارد مجوز ترخيص به داخل كشور دريافت نكردند

82 محموله غير استاندارد در آبان ماه سال جاري مجوز ترخيص به داخل كشور دريافت نكردند.

به گزارش گروه اقتصادي "مهر"، به نقل از مدير كل بازرسي كالا، به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي، موسسه استاندارد بر كليه اقلام وار داتي مشمول مقررات استاندارد اجباري نظارت كرده و تنها در صورت انطباق كالا با استاندارد ملي و يا استانداردهاي مورد قبول، مجوز ورود به كشور براي آنها صادر مي كنند و كليه محموله هاي نامرغوب خارجي و غير استاندارد بايد مرجوع شوند. 

بر اساس اين گزارش در آبان ماه سال جاري، از مجموع كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري، 82 محموله با مقررات استاندارد اجباري سازگار نبود و كيفيت آنها مورد تاييد قرار نگرفت و گواهينامه عدم انطباق به ارزش كل 430 هزار و 498 دلار و وزن 193 هزار و 872 كيلوگرم براي آنها صادر شده است.

كالاهاي غير استاندارد، 34 فقره (5/41 درصد) مربوط به كالاهاي برقي و 48 فقره  (5/58 درصد) مربوط به كالاهاي غير برقي بوده است.

اين گزارش حاكي است: بيشترين گواهي عدم انطباق صادر شده به ترتيب مربوط به استانهاي هرمزگان 13، خوزستان 48 ، بوشهر 7 و تهران 14 بوده است.

اين گزار ش مي افزايد: مبادي توليد كالاهاي وارداتي غير استاندارد چين 5/69 درصد، آسياي شرقي 21 درصد، اروپا 7 درصد و آمريكا 5/2 درصد و مبادي حمل كالاهاي وارداتي غير استاندارد امارات متحده عربي 74 درصد ، چين 5/13 درصد، اروپا 4 درصد و آسياي شرقي 5/8 درصد بوده است.

به اين ترتيب بيشترين مبادي حمل به كشور امارات متحده عربي با 61 محموله و مبادي توليد، چين با 57 مورد بوده است.

کد مطلب 260903

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها