82 محموله غير استاندارد مجوز ترخيص به داخل كشور دريافت نكردند

به گزارش گروه اقتصادي "مهر"، به نقل از مدير كل بازرسي كالا، به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي، موسسه استاندارد بر كليه اقلام وار داتي مشمول مقررات استاندارد اجباري نظارت كرده و تنها در صورت انطباق كالا با استاندارد ملي و يا استانداردهاي مورد قبول، مجوز ورود به كشور براي آنها صادر مي كنند و كليه محموله هاي نامرغوب خارجي و غير استاندارد بايد مرجوع شوند.

بر اساس اين گزارش در آبان ماه سال جاري، از مجموع كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري، 82 محموله با مقررات استاندارد اجباري سازگار نبود و كيفيت آنها مورد تاييد قرار نگرفت و گواهينامه عدم انطباق به ارزش كل 430 هزار و 498 دلار و وزن 193 هزار و 872 كيلوگرم براي آنها صادر شده است.

كالاهاي غير استاندارد، 34 فقره (5/41 درصد) مربوط به كالاهاي برقي و 48 فقره (5/58 درصد) مربوط به كالاهاي غير برقي بوده است.

اين گزارش حاكي است: بيشترين گواهي عدم انطباق صادر شده به ترتيب مربوط به استانهاي هرمزگان 13، خوزستان 48 ، بوشهر 7 و تهران 14 بوده است.

اين گزار ش مي افزايد: مبادي توليد كالاهاي وارداتي غير استاندارد چين 5/69 درصد، آسياي شرقي 21 درصد، اروپا 7 درصد و آمريكا 5/2 درصد و مبادي حمل كالاهاي وارداتي غير استاندارد امارات متحده عربي 74 درصد ، چين 5/13 درصد، اروپا 4 درصد و آسياي شرقي 5/8 درصد بوده است.

به اين ترتيب بيشترين مبادي حمل به كشور امارات متحده عربي با 61 محموله و مبادي توليد، چين با 57 مورد بوده است.