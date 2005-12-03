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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۱

دفتر آموزش هاي آزاد فعاليت آموزش عالي دو موسسه را فاقد مجوز اعلام كرد

دفتر آموزش هاي آزاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت آموزش عالي موسسه موسوم به "مركز گسترش دوره هاي فراگير" مستقر در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه تهران را فاقد مجوز اعلام كرد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دفتر آموزش هاي آزاد هرگونه فعاليت آموزش عالي اين موسسه را خلاف قوانين دانست و تاكيد كرد كليه موسسات آموزش عالي آزاد پس از كسب مجوزهاي لازم از وزارت علوم موظفند صرفا در محل موسسه (كه نشاني دقيق آن در اساسنامه موسسه درج مي شود) فعاليت كنند و هرگونه فعاليت آموزشي آنها در مكان هاي ديگر از جمله از طريق اجاره كلاس هاي دانشگاه خلاف مقررات است.

دفتر آموزش هاي آزاد، همچنين فعاليت آموزش عالي موسسه موسوم به "عمار - فريدي" در ميدان تجريش را كه اقدام به برگزاري كلاس هاي پيام نور كرده فاقد مجوز اعلام كرد.

اعلام دفتر آموزش هاي آزاد در پاسخ به استعلام كلانتري هاي مستقر در مناطق ياد شده صورت گرفته است.

کد مطلب 260908

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