عدالت مطرح شده توسط رئيس جمهور، منشاء قرآني دارد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مجتبي هاشمي ثمره مشاور ارشد رئيس جمهور ضمن اعلام عذرخواهي رئيس جمهور از حضار و مهمانان داخلي و خارجي به علت عدم حضور در همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه، گفت: دل رئيس جمهور با قرآن كريم و هدف وي پياده كردن مقاصد قرآن كريم است.

وي افزود: رئيس جمهور معتقد است انسان هاي تعليم يافته در مكتب قرآن مي توانند عدالت را برپا كنند و عدالت بايد توسط مردم و با حضور آنان برپا شود.

مشاور ارشد رئيس جمهور تصريح كرد: در پرتو انقلاب اسلامي اين زحمت پيش آمد كه بانوان در همه عرصه ها حضور داشته باشند و كساني كه بايد جامعه را تربيت كنند وارث قرآن هستند و قرآن را تحليل و پژوهش مي كنند.

در پايان اين همايش با اهداي لوح تقدير از چهره هاي ممتاز و شاخص هنرمند و پژوهشگر قرآني تقدير شد.