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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۵

مشاور ارشد رئيس جمهور در سومين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه :

عدالت مطرح شده توسط رئيس جمهور، منشاء قرآني دارد

مجتبي هاشمي ثمره گفت: عدالت مطرح شده از سوري رئيس جمهور منشا قرآني دارد و به نظر وي انسان هاي تعليم يافته در مكتب قرآن مي توانند عدالت را در جامعه برپا كنند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مجتبي هاشمي ثمره مشاور ارشد رئيس جمهور ضمن اعلام عذرخواهي رئيس جمهور از حضار و مهمانان داخلي و خارجي به علت عدم حضور در همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه، گفت: دل رئيس جمهور با قرآن كريم و هدف وي پياده كردن مقاصد قرآن كريم است.

وي افزود: رئيس جمهور معتقد است انسان هاي تعليم يافته در مكتب قرآن مي توانند عدالت را برپا كنند و عدالت بايد توسط مردم و با حضور آنان برپا شود.

مشاور ارشد رئيس جمهور تصريح كرد: در پرتو انقلاب اسلامي اين زحمت پيش آمد كه بانوان در همه عرصه ها حضور داشته باشند و كساني كه بايد جامعه را تربيت كنند وارث قرآن هستند و قرآن را تحليل و پژوهش مي كنند.

در پايان اين همايش با اهداي لوح تقدير از چهره هاي ممتاز و شاخص هنرمند و پژوهشگر قرآني تقدير شد.

کد مطلب 260914

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