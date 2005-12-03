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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۵۵

هاشمي ثمره در جمع خبرنگاران؛

دايره مشاوران رئيس جمهور محدود نيست

هاشمي ثمره گفت: دايره مشاوران رئيس جمهور بسته نيست و برخي از تصميمات دولت برگرفته از پيشنهاداتي است كه توسط احزاب مختلف ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مشاور ارشد رئيس جمهور در حاشيه سومين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه و در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه به عنوان مشاور ارشد رياست جمهوري نظرتان در مورد گفته برخي اصولگرايان كه از دايره محدود مشاوران رئيس جمهور صحبت مي كنند چيست، اظهار داشت: خوشبختانه امروز گروه هاي مختلف علمي و پژوهشي در كشور هستند كه براي مشاوره اعلام آمادگي كرده اند و با رئيس جمهور در ارتباط هستند.

وي تاكيد كرد: اين گروهها با خود من هم ارتباط هستند و گاهي ما از آنها درخواست طرح و برنامه داريم و برخي تصميماتي كه دولت مي گيرد در واقع از همان پيشنهاداتي گرفته شده است كه توسط افراد و گروههاي مختلف ارائه شده است.

وي تاكيد كرد: دايره مشاوره رئيس جمهوري بسته نيست بلكه همه كساني كه علاقمند هستند و يا بعضا كساني كه ما به سراغ آنها مي رويم مي توانند در مشاوره به دولت سهم داشته باشند.

هاشمي ثمره با بيان اينكه ما به عنوان يك رابط عمل مي كنيم خاطر نشان كرد: اين به آن معني نيست كه دايره مشاوران به رئيس جمهور به 10 يا 15 نفر محدود شود.

کد مطلب 260915

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