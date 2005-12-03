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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۱۰

معاون اجتماعي وزارت كشور :

بعد نظارتي و مطالعاتي شوراهاي اسلامي تقويت مي شود

معاون اجتماعي وزارت كشور با اشاره به اصلاح قانون شوراها تصريح كرد: بعد نظارتي و مطالعاتي شوراهاي اسلامي تقويت مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" محمدرضا مجيدي در مراسم توديع و معارفه مديران كل امور شوراها و امور اجتماعي وزارت كشور، افزود: با پيش بيني هايي كه در قانون شوارها انجام شده و جمع بندي عملكرد 2 دوره شوراها مشخص شد كه ساختار شوراها بايد مورد بازنگري قرار گيرد بنابراين بايد در يك تقسيم كار مجدد به منظور كاهش تصدي گري نظام، بعد نظارتي و مطالعاتي تقويت شود.

وي با اشاره به توسعه برنامه هاي مرتبط با حوزه اجتماعي گفت: بعد مطالعاتي برنامه هاي اجتماعي و بر اساس آن توسعه اقتصادي و سياسي نيز بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.

"زهرا عالي پور" مدير كل سابق دفتر برنامه ريزي و آموزشي شهر شوراهاي وزارت كشور نيز گفت: تدوين آئين نامه شوراي حل اختلاف، اصلاح قوانين شورا كه 8 ماده به طول انجاميد، آيين نامه اجرايي شوراي عالي كشور، آموزشي شوراها و آموزشي كارآفريني از جمله اقدامات طي يك سال گذشته بوده است.

وي افزود: جايزه ملي شوراها و معرفي شوراهاي نمونه كشور تدوين شد و توسعه شوراها براي اولين بار صورت گرفت.

کد مطلب 260916

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