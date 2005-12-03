طرح كشورهاي عربي براي اصلاحات در روند صلح خاورميانه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نشريه المنار، منابع آگاه فاش كردند تماس هايي بين شماري ازسران كشورهاي عربي با هدف ايجاد تغييرات و انجام اصلاحاتي درطرح صلح خاورميانه برقرارشد.

اين طرح صلح را دولت عربستان در كنفرانس عربي كه در بيروت برگزارشد، مطرح كرد.



اين منابع درادامه افزودند: شماري از كشورهاي عربي همراه با رياض تبادل نظرخود را درمورد انجام اصلاحاتي درمورد طرح صلح خاورميانه آغاز كردند و به اين منظور، تماس ها براي خروج به شكلي معتدلانه از اين طرح افزايش يافت.



اين نشريه چاپ بيت المقدس درادامه به نقل ازاين منابع آگاه نوشت : به زودي پس از به اتمام رسيدن اين تماس ها و انجام اصلاحات، طرح صلح عربي اسرائيلي مطرح مي شود.



منابع نزديك به سران اين كشورهاي عربي اعلام كردند كه تحولات منطقه از جمله جناح بندي ها و تحركات حزبي كه اخيرا در سرزمين هاي اشغالي صورت گرفته، سران كشورهاي عربي را واداشته است تا با يكديگر تماس گرفته و همچنين اصلاحاتي را در طرح صلح عربي انجام دهند و به اين ترتيب بتوانند طرف هاي اسرائيلي را به سوي صلح سوق دهند.