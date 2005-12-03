  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۴۶

گزارش خبرنگار اعزامي مهر به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا دوحه - قطر

هفت شناگر كشورمان به فينال رقابت هاي شنا راه يافتند

هفت شناگر كشورمان به فينال رقابت هاي شنا راه يافتند

هفت شناگر كشورمان به مرحله نهايي رقابت ها شناي سومين دوره بازيهاي غرب آسيا راه يافتند.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از قطر با انجام رقابت هاي مقدماتي صبح امروز كه در سالن استخر شناي الحمد شهر دوحه برگزار شد شناگران كشورمان در 50 متر پروانه ، 200 متر كرال پشت، 100 متر كرال سينه، 400 متر مختلط  انفرادي و
200 × 4 تيمي به ديدار هاي فينال راه يافتند.

به اين ترتيب حميدرضا مبرز و اشكان شرف زاده در 50 متر پروانه، شاهين برادران در 200 متر كرال پشت، پاشا وحدتي و سهيل آشتياني در 100 متر كرال سينه ، شاهين برادران در 400 متر مختلط انفرادي و امين نوشاهي ، محمد بيداريان، شاهين برادران و سهيل آشتياني در 200 × 4 متر تيمي براي كسب مدال به رقابت خواهند پرداخت.

کد مطلب 260922

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها