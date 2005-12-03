هفت شناگر كشورمان به فينال رقابت هاي شنا راه يافتند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از قطر با انجام رقابت هاي مقدماتي صبح امروز كه در سالن استخر شناي الحمد شهر دوحه برگزار شد شناگران كشورمان در 50 متر پروانه ، 200 متر كرال پشت، 100 متر كرال سينه، 400 متر مختلط انفرادي و
200 × 4 تيمي به ديدار هاي فينال راه يافتند.
به اين ترتيب حميدرضا مبرز و اشكان شرف زاده در 50 متر پروانه، شاهين برادران در 200 متر كرال پشت، پاشا وحدتي و سهيل آشتياني در 100 متر كرال سينه ، شاهين برادران در 400 متر مختلط انفرادي و امين نوشاهي ، محمد بيداريان، شاهين برادران و سهيل آشتياني در 200 × 4 متر تيمي براي كسب مدال به رقابت خواهند پرداخت.
نظر شما