وزير علوم با سفير الجزاير در تهران ديدار كرد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر زاهدي در اين ديدار از همراهي ها و هم رايي هاي دولت الجزاير در بحث انرژي هسته اي تشكر كرد و با تاكيد بر دو شعار محوري مهرورزي و عدالت گستري رئيس جمهور، يكي از محورهاي عدالت را نحوه مناسبات و تفاهم هاي خارجي دانست و گفت: احساس ما اين است كه بايد با همه كشورهاي در حال توسعه رابطه خوبي داشته باشيم و الجزاير در جايگاه يك كشور مسلمان آفريقايي مورد توجه ويژه ماست.



وزير علوم با اعلام آمادگي ايران در خصوص تربيت نيروي انساني متخصص در سطح تحصيلات تكميلي، به موضوع مجلات ISI اشاره كرد و افزود: كشورهاي اسلامي بايد به دنبال ايجاد نهادي باشند كه كار رتبه گذاري و ارزشيابي مقاله هاي علمي تهيه شده در جهان اسلام را به عهده بگيرد.



در پايان، هر دو كشور آمادگي خود را براي اجرايي كردن هرچه سريع تر تفاهم نامه هاي امضاء شده در قالب كميسيون مشترك ايران و الجزاير اعلام كردند.



وزير علوم، از طرف دولت ايران مسئوليت رياست كميسيون مشترك ايران و الجزاير را به عهده دارد.

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