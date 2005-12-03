80 آتش سوزي در سه روز

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در جريان 134 حريق و حادثه دو نفر جان باخته، 15 تن دچار سوختگي و يا جراحات شديد شده و همچنين بالغ بر يك ميليارد و 98 ميليون ريال خسارت مالي به بار آمده است.



آمار حريق و حوادث سه شب و روز گذشته در مقايسه با ميانگين وقوع حوادث در هر شبانه روز به ميزان 10 درصد افزايش يافته است.



ماموران آتش نشاني از چهارشنبه 9 آذر تا جمعه 11 آذر علاوه بر اطفاي حريق ها و جلوگيري از آن و نيز امداد رساني در حوادث مختلف موفق شدند 21 نفر از شهروندان تهراني را كه دچار حادثه شده بودند، نجات دهند.



در طول اين مدت در ميان اماكن مختلف شهري بيشترين آتش سوزيها در وسائط نقليه و منازل مسكوني بوقوع پيوست.



دود و شعله هاي آتش در اين مدت از 18 ساختمان مسكوني، 19 وسيله نقليه، 11 نقطه از معابر شهري، 10 منطقه از فضاهاي سبز، 8 م غازه، 4 كارگاه و همچنين چندين مكان ديگر به هوا بلند شد كه علاوه بر سوختگي 7 نفر از شهروندان تهراني، ده ها ميليون ريال خسارت مالي نيز بر جاي گذاشت.



از جمله حوادث گوناگوني كه در طول 72 ساعت گذشته براي شهروندان تهراني اتفاق افتاد مي توان به 14 مورد حادثه آسانسور 6 مورد آبگرفتگي منازل، 6 مورد تصادف رانندگي، 5 مورد حادثه محبوس شدن افراد در داخل ساختمان ها، دو مورد ريزش چاه اشاره كرد.



مجموعا در طول سه شب و روز گذشته تعداد 1058 نفر آتش نشان با استفاده از 331 دستگاه خودروي آتش نشاني به مدت 72 ساعت و 48 دقيقه عمليات اطفائي و امدادي انجام دادند.

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