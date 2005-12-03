مرحله دوم طرح آمايش اتباع افغاني در استان تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهندس محسن صفري با بيان اينكه اين طرح در شهرستانهاي كرج و پاكدشت آغاز شده و همه شهرستانهاي استان را در بر خواهد گرفت، افزود: اين طرح بيش از 330 هزار نفر از جمعيت اتباع افغاني ساكن استان كه در مرحله اول طرح آمايش شركت كرده اند را شامل مي شود.



صفري خاطر نشان كرد: طرح مذكور توسط مركز خدمات آمايش كه مستقيما زير نظر شعبه آمايش دفتر امور اتباع و مهاجرين استانداري تهران فعاليت مي كند اجراء مي شود.



وي يادآور شد: مراجعين اين طرح شامل دارندگان برگ تردد خروجي مدت دار يا كارت سبز بزرگ، برگه هاي تردد خروجي با مدت اعتبار دهم دي ماه 1383، دهم اسفند ماه 1383، پانزدهم تير ماه 1384 و پانزدهم مهر ماه 1384 و دارندگان رسيد پستي طرح آمايش مرحله اول مي شود.



مدير كل اتباع و مهاجرين خارجي استانداري تهران گفت: اين طرح بنا به ابلاغيه وزارت كشور تا 15 دي ماه ادامه خواهد داشت.