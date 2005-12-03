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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۸:۳۰

دانشيار نماينده ماهشهر در مجلس خبر داد:

هيئت دولت ماه آينده در خوزستان تشكيل جلسه مي دهد

نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي از سفر قريب الوقوع رئيس جمهوري به استان خوزستان در ماه آينده خبر داد.

به گزارش خبرنگار "مهر" از خوزستان، "كمال دانشيار" كه در شوراي اداري شهرستان اميديه سخن مي گفت، افزود: اين سفر به منظور حل مسائل مهم استان خوزستان است و اعضاي هيات دولت نيز رئيس جمهوري را در اين سفر همراهي خواهند كرد.

همچنين در اين جلسه تاج گردون فرماندار اميديه گفت: مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون تومان اعتبار اشتغال زايي بين دستگاههاي شهرستان اميديه توزيع شد كه با آن براي 45 نفر شغل ايجاد مي شود.

وي به سطح 270 هزار هكتاري عرصه منابع طبيعي در اميديه اشاره كرد و افزود: كارهاي زيادي در بخش درخت كاري، بيابان زدايي و تعادل دام و مرتع در شهرستان صورت گرفته كه دو بار نيز به عنوان شهرستان نمونه در عرصه منابع طبيعي در سطح استان و در سطح كشور بعنوان الگو معرفي شده است.

کد مطلب 260934

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