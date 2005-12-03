درخواست اروپا از شوراي همكاري خليج فارس براي تحكيم همكاري راهبردي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، "ميشل آليو ماري" وزير دفاع فرانسه امروز در سميناري در منامه بحرين كه مركز پژوهش هاي راهبردي جهاني آن را برگزار مي كند، كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس را به تحكيم همكاري راهبردي با اروپا در زمينه امنيتي فراخواند.

وي تصريح كرد اين زمينه اي است كه آمريكا آن را به انحصار خود درآورده است.

ماري در دور دوم سمينار "گفتگوي امنيتي خليج فارس" كه اين مركز برگزار مي كند، گفت : من بر اين باورم كه زمان آن رسيده است تا به مرحله بسيار پيشرفته اي در سطح همكاري ميان خودمان برسيم .

مركز پژوهش هاي راهبردي بين المللي، دستگاهي تحقيقاتي در زمينه هاي مربوط به امنيت و دفاعي است كه مسئولان بلندپايه در سطح بين المللي عضو آن هستند .

وزيردفاع فرانسه در ادامه گفت : راهكارهاي همكاري منطقه اي كه اتحاديه اروپا خارج از مرزهايش به كار مي اندازد، مي تواند در مورد كشورهاي خليج فارس نيز به كار گرفته شود.

وي به برنامه "ريكامب" براي همكاري نظامي اروپا با آفريقا از جمله در زمينه همكاري در آموزش و تجهيز نيروها اشاره كرد.

اليو ماري در جمع 200 تن از مسئولان كشورهاي مختلف جهان در منامه گفت : اين امر ممكن است به فعاليت مشترك ميان اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز منجر شود.

به گزارش مهر، وي خاطرنشان كرد : زمان آن رسيده است تا اروپايي ها و كشورهاي منطقه خليج فارس همكاري خود را در اين زمينه تقويت كنند تا با همكاري يكديگر در تقويت ثبات اين منطقه بسيار حياتي براي جهان مشاركت كنند.

ماري در افتتاحيه اين سمينار (كه تا فردا يكشنبه نيز ادامه خواهد يافت) افزود: بسياري بر اين باورند كه منطقه خليج فارس از نظر امنيتي در انحصار آمريكا قرار دارد.

وي خاطرنشان كرد: انرژي و مولفه هاي امنيت در منطقه علاوه بر ثبات در عراق و جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته اي و حمايت از كشورهاي عضو شوراي همكاري، عناصري اساسي از ديدگاه واشنگتن است.

به گفته اليو ماري، حضور نظامي آمريكا در اين منطقه از اولويت هاي بزرگ اين كشواست.

وزير دفاع فرانسه در عين حال اين سئوال را مطرح كرد كه " در سايه اين شرايط، فرانسه واروپا چگونه مي توانند در حفظ امنيت اين منطقه مشاركت داشته باشند؟"

آاليو ماري تاكيد كرد: اروپا مي تواند مشاركت گسترده اي داشته باشد، زيرا در اصل بازيگر اساسي در منطقه است كه ما معتقديم ما اروپايي ها در وضعيتي هستيم كه امكان مشاركت جديد ما در حفظ ثبات منطقه خليج فارس وجود دارد.

وي به اين نكته اشاره كرد كه اروپا شريك تجاري اول كشورهاي شوراي همكاري است و فرانسه و انگليس روابط قدرتمندي در زمينه امنيتي با برخي كشورهاي شورا از طريق توافقنامه هاي دفاعي و نظامي و امنيتي دارد.

آليوماري همچنين از نقش تروئيكاي اروپايي (فرانسه، آلمان و انگليس) در حل بحران هسته اي با ايران نيز سخن به ميان آورد.

وي از درخواست شوراي همكاري خليج فارس براي عاري شدن منطقه خاورميانه از سلاحهاي هسته اي تمجيد كرد.

از سوي ديگر، "جايكاكوما" معاون نخست وزير سنگاپور خواستار تشريك مساعي در مقابله با جهاني شدن تروريسم شد.

اما شيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير امور خارجه قطر گفت : آنچه مهم است ايجاد فضاي اعتماد و گفتگو ميان كشورهاي مختلف است.



در كنفرانسي كه براي دومين سال پياپي در بحرين برگزار مي شود، نمايندگاني از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، ايران، هند، چين، سنگاپور، استراليا، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ويژه فرانسه و انگليس شركت دارند.