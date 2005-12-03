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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۹:۲۲

پس از يك هفته رقابت هنرجويان؛

جشن هنر در مشهد به كار خود پايان داد

سومين دوره جشن هنر جهاد دانشگاهي مشهد به كار خود پايان داد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد  ، هنرجويان جهاد دانشگاهي مشهد در رشته هاي موسيقي  و هنرهاي تجسمي  در سومين دو سالانه جشن هنر ، به مدت يك هفته آموخته هاي خود را به معرض نمايش قرار داده و با هم به رقابت پرداختند.

عليرضا فريخته ، دبير جشن هنر  در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با مثبت ارزيابي كردن نتايج برگزاري اين برنامه  اظهار داشت: جشن هنر، براي هنرآموختگان  جهاد دانشگاهي  زمينه اي را جهت  به عرضه گذاشتن آموخته هاي خود فراهم نموده و به انها فرصتي  براي محك زدن  توانائيهايشان ارائه نموده است .

وي افزود : اين نمايشگاه علاوه بر فراهم نمودن زمينه رقابت سالم بين هنرمندان ، در هنرجويان  جديد ايجاد انگيزه مي نمايد تا براي شركت  در اين برنامه در سالهاي آينده تلاش بيشتري نمايند .

فريخته در پايان خاطر نشان ساخت : جهاد دانشگاهي مشهد در نظر داشت تا ضمن برگزاري جشن هنر ، مجموعه اي از دستاوردهاي دو سال گذشته خود را به نمايش گذارد.

کد مطلب 260945

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