جشن هنر در مشهد به كار خود پايان داد

به گزارش خبرنگار فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد ، هنرجويان جهاد دانشگاهي مشهد در رشته هاي موسيقي و هنرهاي تجسمي در سومين دو سالانه جشن هنر ، به مدت يك هفته آموخته هاي خود را به معرض نمايش قرار داده و با هم به رقابت پرداختند.

عليرضا فريخته ، دبير جشن هنر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با مثبت ارزيابي كردن نتايج برگزاري اين برنامه اظهار داشت: جشن هنر، براي هنرآموختگان جهاد دانشگاهي زمينه اي را جهت به عرضه گذاشتن آموخته هاي خود فراهم نموده و به انها فرصتي براي محك زدن توانائيهايشان ارائه نموده است .

وي افزود : اين نمايشگاه علاوه بر فراهم نمودن زمينه رقابت سالم بين هنرمندان ، در هنرجويان جديد ايجاد انگيزه مي نمايد تا براي شركت در اين برنامه در سالهاي آينده تلاش بيشتري نمايند .

فريخته در پايان خاطر نشان ساخت : جهاد دانشگاهي مشهد در نظر داشت تا ضمن برگزاري جشن هنر ، مجموعه اي از دستاوردهاي دو سال گذشته خود را به نمايش گذارد.