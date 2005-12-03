سناي آمريكا از پنتاگون درباره رشوه نظاميان آمريكايي به روزنامه هاي عراقي توضيح خواست

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه واشنگتن پست، جان وارنر (John W. Warner) گفت كه وي نتوانسته است اين مسئله را تاييد يا رد كند كه ارتش آمريكا از يك پيمانكار دولتي براي نشر داستان ها و مقالات نظاميان آمريكايي در روزنامه هاي عراقي استفاده كرده است .

وي ازهر گونه اقدامي كه اعتبار آمريكا را در بين كشورهاي ديگر تخريب كند ، ابراز نگراني كرد.



وارنر تصريح كرد : "يك مطبوعات آزاد و مستقل براي عملكرد دموكراسي لازم و حساس است و من نگران هستم كه اقداماتي براي تخريب استقلال مطبوعات عراقي صورت گيرد."

اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد روز گذشته اعلام كرد كه دولت بوش نسبت به گزارشهاي اخير مبني بر انتشار مطالب نظاميان آمريكايي در روزنامه هاي عراقي "بسيار نگران " است و پنتاگون نيز گفته اند كه آنها در حال پيگير ي جزئيات مربوط به اين گزارشها هستند.

افسران نظامي گفته اند كه اين برنامه طراحي شده بود تا به مردم عراق اطلاعات واقعي بدهد و با اظهارات درباره جنگ به نوعي مبارزه كرده باشد.

يك افسر ارتش كه سال گذشته در عراق فعاليت مي كرد گفت كه فشارهاي زيادي در اواخر سال 2004 وجود داشت تا داستانها و مطالب با پيامدهاي خوشايندي به چاپ برسد.