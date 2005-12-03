سنجابي از دستيابي به مدال باز ماند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر"، رقابت هاي وزنه برداري بازيهاي غرب آسيا عصر امروز در دسته 77 كيلوگرم با حضور 8 وزنه برداردنبال شد و طي آن احد سنجابي وزنه بردار جوان 17 ساله كشورمان بر روي صحنه رفت ودر حركت يك ضرب به ركورد 137 كيلوگرم دست يافت ولي در حركت دو ضرب در بلند كردن ضربه ناكام ماند و از دور رقابت ها حذف شد.



در اين وزن علي حريم از عراق با مجموع 322 كيلوگرم اول شد، حسين عبداللطيف از عربستان با مجموع 310 كيلوگرم دوم و احمد العبودي از اردن با مجموع 305 كيلوگرم در جاي سوم ايستاد.



ساعاتي ديگر در دسته 85 كيلوگرم دنبال مي شود احسان دارابيگي با هشت وزنه برداري ديگر به رقابت مي پردازد.

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