به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از دوحه قطر ، در اين ديدار كه عصر امروز در سالن الريان دوحه برگزار شد ، ملي پوشان كشورمان در سه گيم پياپي با نتايج 25 بر 15 – 25 بر 19 و 25 بر 16 مقابل يمن به برتري دست يافتند.
تيم واليبال كشورمان در نخستين ديدار تيم كويت را شكست داده بود. ملي پوشان كشورمان فردا استراحت خواهند داشت و پس فردا به مصاف بحرين خواهند رفت.
گزارش خبرنگار اعزامي مهر به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا دوحه - قطر
تيم واليبال ايران در دومين ديدار خود به پيروزي رسيد
تيم ملي واليبال كشورمان در دومين ديدار خود در چارچوب رقابت هاي واليبال بازي هاي غرب آسيا مقابل يمن به برتري دست يافت.
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