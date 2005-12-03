تيم واليبال ايران در دومين ديدار خود به پيروزي رسيد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از دوحه قطر ، در اين ديدار كه عصر امروز در سالن الريان دوحه برگزار شد ، ملي پوشان كشورمان در سه گيم پياپي با نتايج 25 بر 15 – 25 بر 19 و 25 بر 16 مقابل يمن به برتري دست يافتند.



تيم واليبال كشورمان در نخستين ديدار تيم كويت را شكست داده بود. ملي پوشان كشورمان فردا استراحت خواهند داشت و پس فردا به مصاف بحرين خواهند رفت.

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