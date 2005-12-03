به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از دوحه قطر، در اين رقابتها در 200 متر كرال پشت شاهين برادران به مدال نقره دست يافت.
پاشا وحدتي نيز در رشته 100 متر آزاد برنز گرفت. در اين رقابت ها شاهين برادران در رشته 100 × 4 انفرادي چهارم شد اما ده ثانيه ركورد خود را بهبود بخشيد.
گزارش خبرنگار اعزامي مهر به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا دوحه - قطر
كسب دو مدال نقره و برنز توسط شناگران ايران
شناگران كشورمان عصر امروز به دو مدال نقره و برنز ديگر دست يافتند.
به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از دوحه قطر، در اين رقابتها در 200 متر كرال پشت شاهين برادران به مدال نقره دست يافت.
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