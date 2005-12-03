كسب دو مدال نقره و برنز توسط شناگران ايران

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر " از دوحه قطر، در اين رقابتها در 200 متر كرال پشت شاهين برادران به مدال نقره دست يافت .



پاشا وحدتي نيز در رشته 100 متر آزاد برنز گرفت . در اين رقابت ها شاهين برادران در رشته 100 × 4 انفرادي چهارم شد اما ده ثانيه ركورد خود را بهبود بخشيد .