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۱۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۹:۳۲

گزارش خبرنگار اعزامي مهر به سومين دوره بازيهاي غرب آسيا دوحه - قطر

برنده مدال برنز رشته تيراندازي بانوان : تلاش مي كنم سهميه المپيك را به دست آورم

برنده مدال برنز رشته تيراندازي بانوان : تلاش مي كنم سهميه المپيك را به دست آورم

با وجود اينكه اولين حضورم را در رقابت هاي غرب آسيا تجربه مي كردم خوشحالم كه توانستم به مدال دست پيدا كنم.

نسيم حسن پور دارنده مدال برنز تيرانداز رشته 25 متر تپانچه جنگي با بيان اين مطلب به خبرنگار اعزامي "مهر" افزود: من تازه وارد اين رشته شده بودم و براي اين رشته تنها سه روز تمرين كرده بودم ولي با تمرينات خوبي كه با كمك آقايان آجرلو و سماكي داشتم و همچنين حمايت هاي تيمسار حيدري رئيس فدراسيون با روحيه خوبي در مسابقات شركت كردم و خيلي خوشحالم كه اولين حضورم همراه با كسب مدال بود.

وي افزود: اين مدال را قبل از همه به پدر و مادرم تقديم مي كنمهدف من كسب سهميه المپيك است و از همين جا تلاش مي كنم در بازيهاي آسيايي سال آينده در قطر نيز مدال آوري كنم.

کد مطلب 260956

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