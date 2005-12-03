برنده مدال برنز رشته تيراندازي بانوان : تلاش مي كنم سهميه المپيك را به دست آورم

نسيم حسن پور دارنده مدال برنز تيرانداز رشته 25 متر تپانچه جنگي با بيان اين مطلب به خبرنگار اعزامي " مهر " افزود : من تازه وارد اين رشته شده بودم و براي اين رشته تنها سه روز تمرين كرده بودم ولي با تمرينات خوبي كه با كمك آقايان آجرلو و سماكي داشتم و همچنين حمايت هاي تيمسار حيدري رئيس فدراسيون با روحيه خوبي در مسابقات شركت كردم و خيلي خوشحالم كه اولين حضورم همراه با كسب مدال بود .

وي افزود : اين مدال را قبل از همه به پدر و مادرم تقديم مي كنم . هدف من كسب سهميه المپيك است و از همين جا تلاش مي كنم در بازيهاي آسيايي سال آينده در قطر نيز مدال آوري كنم .