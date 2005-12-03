سفر وزير دفاع ژاپن به السماوه// كشته شدن 11 افسر ارتش عراق// بازديد ناگهاني فرماندهان آمريكايي از زندان هاي عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، "فوكوشيرو نوكاگا" وزير دفاع جديد ژاپن امروز به طور غيرمنتظره وارد شهر السماوه در جنوب عراق شد . وي با ورود به اين شهر، از نظاميان ژاپني مستقر در سماوه بازديد كرد.

ژاپن حدود 600 نظامي خود را از ابتداي سال 2004 ميلادي در چارچوب بازسازي عراق در جنوب اين كشور مستقر كرده است.

ازسوي ديگر، يك منبع امنيتي عراق اعلام كرد كه 11 نظامي عراقي امروز در درگيري با مردان مسلح در بعقوبه واقع در شمال شرقي بغداد كشته شدند.

خبر ديگر اينكه، حزب اسلامي عراق به عنوان بزرگترين حزب اقليت عرب هاي سني اين كشور خواستار پايان عمليات نظامي نيروهاي آمريكايي و عراقي در شهرهاي رمادي ، فلوجه، هيت و طارميه شد.

عمليات مشترك نيروهاي آمريكايي و عراقي در اين شهرها با هدف سركوب شورشيان جريان دارد.

يك مسئول نظامي آمريكايي اعلام كرد ارتش آمريكا درنظردارد به شكلي ناگهاني اززندان هاي عراقي بازرسي كند ، تا مطمئن شود كه زندانيان مورد اذيت و آزار نيروهاي پليس عراقي قرار نمي گيرند .

مارتن دمبسي بيان كرد اين عمليات شامل زندان هاي بغداد و حومه مي شود اما اين عمليات گسترده تر مي شود .

در ماه گذشته درپي حمله نظاميان آمريكايي به زنداني وابسته به وزارت كشورعراق در بغداد ، يكصد و 70 تن اززندانيان اين زندان مورد اذيت و آزار نگهبانان و زندانبانان عراقي قرارگرفتند .

حزب اسلامي عراق يكي ازبزرگترين احزاب اقليت سني در اين كشور خواستارتوقف فوري عمليات هاي نظامي ارتش آمريكا روزگذشته اعلام كرد حدود 500 سرباز عراقي و آمريكايي عمليات جديد نظامي را در شهر در شهرهاي الرمادي ، فلوجه ، هيت ، وطارميه شد . الرمادي واقع در 100 كيلومتري غرب بغداد آغاز كردند . همچنين يك تفنگداردريايي آمريكا روزپنجشنبه درغرب بغداد كشته شد كه به اين ترتيب شمارنظاميان آمريكايي كه در اين روزدر استان الانبار كشته شدند به 11 تن مي رسد .

روزگذشته نيزسه نظامي آمريكايي بدنبال وقوع يك حادثه رانندگي درنزديكي بلد درشمال بغداد كشته شدند .

گروگان گيران 4 تبعه بيگانه درعراق تهديد كردند؛ اگرتمامي زنداني هاي زندان هاي عراقي و آمريكايي را آزاد نشوند اين 4 گروگان راخواهند كشت .

درنوارويدئويي كه درشبكه تلويزيوني الجزيره قطرپخش شد گروگانگيران به دولت عراق و نظاميان آمريكايي تا هشتم ماه جاري دسامبر ( 17 آذر ماه ) براي آزادي اين زندانيان مهلت تعيين كردند .

پليس عراق نيز امروز اعلام كرد سه عراقي از جمله يك پليس و زن در منطقه المفرق در غرب شهر بعقوبه در 60 كيلومتري شمال شرق بغداد زخمي شدند .

پليس سامرا نيز اعلام كرد درخلال درگيري هايي كه بين نيروهاي آمريكايي و عراقي با افراد مسلح ناشناس دراين شهر رخ داد يك پليس عراقي زخمي شدند .

عبدالحسين شندل وزير دادگستري عراق اعلام كرد وزارت دادگستري پايان ماه جاري سه زندان اصلي اين كشور ازجمله زندان فرودگاه بغداد ، ابوغريب و زندان بوكا را ازنيروهاي چند مليتي تحويل مي گيرد .