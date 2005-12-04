تداوم افزايش بهاي نفت به اقتصاد جهاني زيان وارد مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از فايننشال تايمز، وزيران اقتصادي هفت كشور ثروتمند جهان در بيانيه مشترك خود تداوم افزايش بهاي نفت خام را مهمترين معضل فعلي اقتصاد جهان ارزيابي كردند.

بر اساس اين گزارش، وزيران اقتصادي كشورهاي آمريكا، انگلستان، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و ژاپن در پايان نشست اخير خود اعلام كردند با وجود رشد قدرتمند اقتصادي جهان طي سال جاري، نوسانات بهاي نفت مهمترين مانع بر سر راه رشد بالاي اقتصادي جهان محسوب مي شود.

آنها در بيانيه پاياني خود خواهان افزايش سرمايه گذاري در بخشهاي كاوش، توليد، زيرساختارهاي انرژي، و ظرفيت پالايشگاهي به منظور بهبود ثبات بازار نفت و چشم انداز انرژي جهاني شدند.

وزيران گروه هفت همچنين با استقبال از ايجاد پايگاه اطلاعاتي مشترك نفت، بر ضرورت بهبود شفافيت عرضه و تقاضا در بازار جهاني نفت تاكيد كردند.

از سوي ديگر، بنابر بيانيه وزيران اقتصادي گروه هفت، افزايش روي آوردن دولتها به سوي سياستهاي حمايت از توليدات داخلي، تشديد فشارهاي تورمي، و افزايش نوسانات اقتصادي در سطح جهان تاثيرات منفي قيمتهاي بالاي نفت را تشديد كرده اند.

بر پايه اين گزارش، بلوك هفت كشور صنعتي جهان معتقد است عليرغم اقداماتي كه تاكنون براي حفظ ثبات اقتصادي جهان برداشته شده است، اما تداوم رشد پايدار اقتصادي جهان، نيازمند اقدامات دوجانبه و مستحكمي از سوي اين هفت كشور و همچنين ديگر كشورهاي جهان است.

گروه هفت همچنين نسبت به خطرات تجارت و سرمايه گذاري نامتوازن جهاني از سال 2003 بدين سو و همچنين افزايش كسري تجاري آمريكا هشدار دادند و افزون بر اين خواهان انعطاف بيشتر در نرخ ارز از سوي چين شدند و آن را عامل بهبود ثبات جهاني دانستند.

بر اساس اين گزارش، تداوم نوسانات و بي ثباتي در نرخ هاي ارز در سطح جهان موجب خطرات جدي براي رشد اقتصادي جهان خواهد شد، به همين دليل وزيران اقتصادي كشورهاي صنعتي از چين خواستند نظام ارزي خود را به منظور حفظ ثبات اقتصادي جهان و تقويت نظام پولي بين المللي، بهبود بخشد و منعطف تر سازد.

اين گزارش حاكي است، هفت كشور صنعتي در نشست ماه سپتامبر خود نيز از تصميم چين مبني بر آزادتر ساختن مبادله يوآن با دلار استقبال كرده بودند اما آنها كماكان خواهان انعطاف بيشتري در نظام ارزي چين مي باشند.

به گزارش مهر، پيش از اين چين در ماه جولاي در برابر فشارهاي گروه هفت خصوصا آمريكا در رابطه با آزاد سازي بيشتر نوسان يوآن در برابر دلار كوتاه آمده بود و موافقت كرده بود ارزش يوآن در برابر دلار 2.1 درصد افزايش يابد، اما طي چهار ماه اخير يوآن فقط 0.3 درصد افزايش ارزش پيدا كرده است.