لاريجاني : بازداشت شدگان القاعده ديگر در ايران نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر،علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران در گفتگو با خبرگزاري فرانسه درباره بازداشت شدگان القاعده در ايران اظهارداشت : هيچ يك از رهبران القاعده در داخل خاك ايران نيستند .



وي افزود: ما مرزطولاني با افغانستان داريم و هنگامي كه آمريكايي ها اين كشور را بمباران كردند، برخي افراد از مناطق مرزي عبور كردند ، اما ما آنها را تحويل داديم و يا آنها را به وطنشان بازگردانديم .



دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران خاطر نشان كرد: قوانيني وجود دارد ، افرادي كه ايراني هستند در ايران محاكمه مي شوند و افرادي كه خارجي هستند از ورود آنها به ايران جلوگيري مي كنيم و يا آنها را مبادله مي كنيم .



دراين خبرآمده است : پس ازحملات يازده سپتامبر و به دنبال آن سقوط رژيم طالبان، مقامات ايراني اعلام كردند كه تعدادي از اعضاي ارشد القاعده را دستگير كردند .



بنابرگزارش خبرگزاري فرانسه ، در سال 2003 و اخيرا در آگوست سال 2004 مقامات ايراني اعلام كردند كه اعضاي ارشد شبكه القاعده را نيز در بازداشت دارند اما به دلايل امنيتي از افشاي نام آنها خود داري كردند .



منابع اطلاعاتي ، ديپلماتيك و مطبوعات كشورهاي عربي بارها در ادعاهاي خود از حضور احتمالي سليمان ابوقيس سخنگوي اين گروه ، سيف العادل مردشماره 3 و سعد پسر بن لادن و رهبر آينده القاعده خبر دادند .



افراد مذكوربه ترتيب در كشورهاي كويت ، مصر و عربستان متولد شدند اما گزارش شده است كه گفتگوهاي استرداد بين ايران و هر يك از اين سه كشور به طور سري انجام شد .



خبرگزاري فرانسه درپايان اين خبراعلام نمود: آمريكا بارها ايران را به پناه دادن اعضاي القاعده درخاك خود متهم ساخته اما ايران كه سالها مخالفت خود را با شبه نظاميان طالبان و حاكمان سابق افغانستان اعلام كرده، اين ادعاها را ردكرده است، درعين حال واشنگتن بارها خواستارتحويل اين افراد به آن كشورگرديده كه تهران اين اقدام را مطابق با قوانين بين المللي ندانسته است.