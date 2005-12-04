"سيا" بيش از 400 پرواز بر فراز آلمان انجام داده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، مجله آلماني اشپيگل در گزارشي درباره پرواز سري هواپيماهاي سيا بر فراز آلمان نوشت : در حالي كه چند روز تا ديدار " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا از آلمان باقي نمانده است، سازمان عفو بين الملل اعلام كرد كه مقامات دولتي برلين از پرواز هواپيماهاي سيا مطلع بوده اند.

اين مجله آلماني در ادامه گزارش خود تصريح كرد : بررسي ها نشان داده كه حدود 437 مورد پرواز هواپيماهاي سيا بر فراز آلمان صورت گرفته است .

به گفته اشپيگل دولت آلمان ليست دقيقي از جزئيات پرواز هواپيماهاي سيا در اختيار دارد . بررسي بيشتر در اين زمينه قرار است در نشست 21 فوريه آلمان صورت گيرد .

سياستمداران حزب سبز آلمان تا روشن شدن اين مسئله بر دولت فشار مي آورند .

اين در حالي است كه " ارنست اورلاو " رئيس جديد سازمان اطلاعات آلمان در گفتگو با روزنامه فرانكفورتر روند شاو اظهار داشت : بعيد مي دانم كه مقامات دولتي آلمان اطلاع دقيقي از پروازهاي سيا داشته اند .

وي در ادامه خاطر نشان كرد : اتحاديه اروپا بايد با جديت اين مسئله را دنبال كرده و وضعيت اين موضوع را مشخص كند .

دولتهاي اروپايي ، آمريكا را تحت فشار قرار داده اند تا توضيحاتي در باره پرواز هواپيماي حامل زندانيان سيا در اروپا ارائه دهد

يك سخنگوي كميسيون اروپايي نيز اعلام كرد كه شوراي اروپا رسيدگي به گزارش مربوط به بازداشتگاه هاي مخفي سازمان"سيا" را در اروپاي شرقي آغاز كرده است.

روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود كه سازمان جاسوسي آمريكا " سيا " پس از حملات يازده سپتامبر مظنونان القاعده را در زندانهاي هشت كشور ازجمله تايلند ، افغانستان و چند كشور اروپاي شرقي نگهداري مي كند .