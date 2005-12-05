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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۳۹

100روز با احمدي نژاد؛ بررسي عملكرد دولت در گفتگوي"مهر" با كارشناسان: (1)

جهانگير زاده: رويكرد خاص احمدي نژاد به اقشار محروم، نوع نگاه نظام را به اين مناطق ارتقا بخشيد/ دولت در تعامل با مجلس كم لطفي مي كند

جهانگير زاده: رويكرد خاص احمدي نژاد به اقشار محروم، نوع نگاه نظام را به اين مناطق ارتقا بخشيد/ دولت در تعامل با مجلس كم لطفي مي كند

جهانگيرزاده نماينده اروميه استقبال بي نظير مردم از احمدي نژاد را نشانه"زنده بودن انقلاب اسلامي" دانست و گفت:رويكرد خاص احمدي نژاد به اقشار محروم و حضور در دو استان ايلام و خراسان جنوبي، نوع نگاه نظام به اين مناطق را ارتقا بخشيد.

جواد جهانگير زاده در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب، افزود: وسواس و اصرار احمدي نژاد به استفاده از مديران پاك، تحول و پديده اي مثبت در جمهوري اسلامي است و البته اين به معناي ناپاك بودن مديران دولت هاي قبل نيست.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس استقبال بي نظير مردم از احمدي نژاد را نشانه "زنده بودن انقلاب اسلامي" دانست و گفت: رويكرد خاص احمدي نژاد به اقشار محروم و حضور در دو استان محروم ايلام و خراسان جنوبي ، نوع نگاه نظام به اين مناطق را ارتقا بخشيد.

وي تاكيد كرد: توفيق احمدي نژاد، توفيق نظام است.

نماينده مردم اروميه گفت:  دولت در تعامل با مجلس كم لطفي مي كند و البته مشورت رئيس جمهور در انتخاب وزيران يك وظيفه نيست ، ولي خوب بود كه اين مشورت و تعامل با مجلس بيشتر و بهتر انجام مي شد.

جهانگير زاده سپس به برخي از مخاطرات و چالش هاي فراروي دولت نهم اشاره كرد و گفت: دولت بايد بطور خاص به مساله بورس توجه كند، بورس نبض اقتصاد كشور است و توجه بيشتري را مي طلبد و وضعيت فعلي شكننده و ناپايدار است.

وي در خصوص تعامل دولت با احزاب نيز گفت: احمدي نژاد درايام انتخابات و بعد از انتخابات به احزاب متكي نبود و شايد دليل اينكه چندان با احزاب تعامل نمي كند، اين باشد كه نمي خواهد خطر سهم طلبي كانون هاي قدرت و ثروت، دولت را به خطر بياندازد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود:  الان مهم خواست مردم است، مردم از احمدي نژاد كار و تلاش و عدالت مي خواهند و به نظرمي رسد بايد احزاب  گفتمان شان را عوض كنند و همسو با متن مردم و دولت شوند.

کد مطلب 261126

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