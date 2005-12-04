آنچه از شعر ايراني گرفتم آزادي تجربه و بيان است

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، علي احمد سعيد - معروف به آدونيس ، شاعرسوري الاصل مقيم فرانسه كه جهت بازديد ازايران درتهران به سرمي برد ، اين مطلب را روز گذشته درمصاحبه مطبوعاتي خود درخانه هنرمندان ايران عنوان كرد .

وي با اشاره به اينكه براي اولين باربه ايران سفركرده است اظهارداشت : با اينكه تاكنون امكان حضورفيزيكي درايران را نداشته ام ولي درعالم خيال ازطريق شاعران ايراني به ويژه فردوسي و خيام با ايران آشنا شده ام .

آدونيس در پاسخ به سوالي درباره علت عدم اعطاي جايزه نوبل ادبيات به وي كه چندين بار نامزد دريافت اين جايزه بوده است گفت: تمايلي به صحبت در مورد جايزه نوبل ندارم و اين مشكل هيات داوران اين جايزه است كه بايد تشخيص دهند. آرزو دارم كه اهل مطبوعات هم به اين موضوع اهميت چنداني نداده و به سطح ابداع اهميت بدهند.

وي از آشنايي اندك خود با شعر معاصرايران ابراز تاسف كرد و اظهار داشت : به دليل اندك بودن تعداد منابع ترجمه شده در اين زمينه، آشنايي من با شعر معاصر ايران به اشعار شاملو محدود مي شود ، البته اين در حالي است كه اطلاعات نسبتا دقيقي از شعر كهن فارسي دارم .

آدونيس در ادامه خواستار توجه بيشتر به ترجمه اشعار فارسي به زبانهاي مختلف شد.

وي خاطرنشان كرد : رابطه من با شعر كهن فارسي از طريق ترجمه است از جمله رباعيات خيام به ترجمه احمد صافي نجفي شعر صوفيانه ايران را نيز بسيار دوست دارم و با توجه به نگاه زبان شكنانه اي كه دارم معتقدم كه شعر روال تكامل علم را ندارد و فاقد منبع نهايي بوده و فرايند حركت آن گذشته ، حال و آينده نمي شناسد و در واقع در مقابل علم است.

آدونيس افزود: اگر با ديدگاه انسان مدرن و مقايسه اي كه بين علم و شعر كردم به اين مقوله بنگريم، بسياري از شاعران گذشته زنده هستند و برعكس بسياري از شاعران امروز با ما مانوس نيستند. آنچه در مقايسه شعر ايران و عرب يافتم پيوند بين شعر ايران و جستجوي بي نهايت است.

اين شاعرمعروف عرب خاطرنشان كرد: درجستجوي ازل بودن بدون آزادي بيان ممكن نيست كه اين آزادي را در شاعران كهن بسيار مي بينيم. به دنبال ناشناخته بودن، آزادي در تجربه و آزادي در بيان از ويژگي هاي اين شاعران است.

آدونيس در ادامه در پاسخ به خبرنگاري كه علت گرايش وي را به شعر صوفيانه جويا شده بود گفت : به اعتقاد من صوفيگري (عرفان) يك مذهب يا دين نيست بلكه روش شناخت و نگاه به جهان است.

يكي از درسهايي كه از عرفان مي آموزم هويت انسان است كه پيش ساخته نيست بلكه خلق مي شود ، دوم اينكه آنچه از واقعيت مي بينيم همه حقيقت نيست بلكه بخش عمده حقيقت را نمي توانيم ببينيم . پس نوشتن براي عارف دين و نوشتن نامريي و مربي كردن آن است.

وي افزود: حقيقت پيش روي ماست و تمام شدني نيست و انسان همواره در جست و جوي آن است. علاوه بر اين مسايل كه مربوط به انديشه است در حوزه بيان هم عرفان خارج از قانون مندي و بر اساس ديتم دروني است و از اين بابت عارفان بسيار مدرن تر از بسياري شاعران مدرن هستند .



وي در پايان اين نشست مطبوعاتي كه با حضور ونوس كوري گاتا - مترجم فرانسوي اشعارش برگزار شد درباره جايگاه شعر عرب و تاثيرپذيري از شعر ايراني در زمان حاضر گفت: در مورد شعر عرب امروز خود را دنباله رو شاعران كهن مثل ابونواس، ابوتمام، معري و ... مي دانم و آنچه از شعر ايراني گرفتم آزادي تجربه و بيان است.