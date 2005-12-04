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۱۳ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

كارگاه آشنايي با مكتب ادبي امپرسيونيسم برگزار مي شود

نهمين جلسه هفتگي كارگاه هاي تخصصي آشنايي با مكاتب ادبي و عناصر داستاني با عنوان آشنايي با مكتب ادبي امپرسيونيسم در دانشگاه تربيت معلم كرج برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگارمهر از كرج ، دانشجويان در اين كارگاه با جايگاه و رابطه مكتب امپرسيونيسم و نقاشي ، مكتب امپرسيونيسم در ادبيات و نويسنده شخصيت ها و صحنه ها و حالت ها امپرسيونيسم،شعر و شاعران امپرسيونيسم و زمينه هاي فكري ، فرهنگي و اجتماعي ظهور امپرسيونيسم آشنا مي شوند.

همچنين ويژگيها ، اصول و قواعد مكتب امپرسيونيسم ، ادبيات امپرسيونيسم در اروپا ، نويسندگان امپرسيونيسم و اختصاصات شعردر مكتب اكسپر سيونيسم از ديگر موضوعاتي است كه در اين كارگاه پيرامون آنها بحث خواهد شد .

براساس اين گزارش در اين كارگاه دانشجويان و شركت كنند گان با عنصر داستاني گفت و گو در داستان كوتاه انواع و ويژگي هاي در داستان كوتاه آشنا مي شوند .

مجري كارگاه ،  اداره فعاليتهاي ادبي و هنري معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم است .

کد مطلب 261144

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