كارگاه آشنايي با مكتب ادبي امپرسيونيسم برگزار مي شود

به گزارش خبرنگارمهر از كرج ، دانشجويان در اين كارگاه با جايگاه و رابطه مكتب امپرسيونيسم و نقاشي ، مكتب امپرسيونيسم در ادبيات و نويسنده شخصيت ها و صحنه ها و حالت ها امپرسيونيسم،شعر و شاعران امپرسيونيسم و زمينه هاي فكري ، فرهنگي و اجتماعي ظهور امپرسيونيسم آشنا مي شوند.

همچنين ويژگيها ، اصول و قواعد مكتب امپرسيونيسم ، ادبيات امپرسيونيسم در اروپا ، نويسندگان امپرسيونيسم و اختصاصات شعردر مكتب اكسپر سيونيسم از ديگر موضوعاتي است كه در اين كارگاه پيرامون آنها بحث خواهد شد .

براساس اين گزارش در اين كارگاه دانشجويان و شركت كنند گان با عنصر داستاني گفت و گو در داستان كوتاه انواع و ويژگي هاي در داستان كوتاه آشنا مي شوند .

مجري كارگاه ، اداره فعاليتهاي ادبي و هنري معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم است .