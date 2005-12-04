تبيين انديشه هاي دكتر مددپور از اهداف برگزاري همايش حكمت معنوي و فلسفه هنر است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" دكتر مرتضي گودرزي ديباج رئيس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي اظهار داشت: دكتر مدد پور از معدود دانشمندان معاصر است كه بيش از دو دهه به مطالعات حكمي هنر ديني پرداخته و با نگاه نقادانه و موشكافانه خود به حوزه هاي تخصصي هنر ديني و اسلامي و در مباحث حكمي هنر ديني و اسلامي توجه داشت، ما در زمان حاضر معادلي براي وي نداريم .

وي در ادامه با اشاره به اينكه تلاش دكتر مدد پور به مباحث تخصصي هنر اسلامي اختصاص دارد گفت: برخي از فعاليتهاي مرحوم مددپور را در دست داريم و همچنين برخي از آثار وي در دست گردآوري است در اين راستا تلاش مي كنيم تا تصويري واقعي تر از دكتر مددپور داشته باشيم چرا كه او در زمان حيات هم چندان شناخته شده نبود و از اين جهت همايش حكمت معنوي و فلسفه هنر را با هدف تبيين انديشه هاي دكتر مددپور برگزار مي كنيم تا به اين ترتيب ابعاد فكري او را روشن كنيم .

فاطمه مددپور دبير اجرايي همايش حكمت معنوي و فلسفه هنر در ادامه نشست خبري اين همايش گفت: شش ماه است كه براي برگزاري اين همايش فعاليت خود را آغاز كرده ايم . هيئت علمي اين همايش را دكتر اعواني ، دكتر بني اردلان ، دكتر آيت اللهي و دكتر ريخته گران تشكيل داده اند و دبير علمي اين همايش دكتر شهريار زرشناس است .

وي افزود: در اين همايش سعي شده است كه با تمام دانشگاهها ارتباط داشته باشيم و در پي اين ارتباط 40 مقاله به دبيرخانه همايش رسيده و بررسي شد و حدود 10 مقاله به عنوان مقالات برتر برگزيده شدند . در تلاش هستيم كه مقالات برگزيده را به صورت يادنامه به چاپ برسانيم و تا روز همايش آن را در اختيار مخاطبان قرار دهيم .

دبير اجرايي همايش حكمت معنوي و فلسفه هنر در ادامه به محورهاي اين همايش اشاره كرد و گفت: اين همايش با هشت محور برگزار مي شود . حكمت و فلسفه هنر ، حكمت و هنر اسلامي ، مدرنيته و تجدد در جهان و ايران ، غرب زدگي و استحاله هاي فرهنگي ، فن آوري و اطلاعات ، هنر انقلاب ، مددپور و فيلسوفان معاصر ، مددپور و شهيد آويني ، محورهاي برگزاري اين همايش هستند .

همايش يك روزه حكمت معنوي و فلسفه هنر با هدف تبيين انديشه هاي مرحوم دكتر مددپور 21 آذر ماه از ساعت 9 تا 17 در تالار انديشه حوزه هنري برگزار مي شود .

دكتر محمد مددپور عصر سوم فروردين ماه امسال بر اثر سانحه رانندگي درگذشت. از وي آثاري درباره هنر و حكمت معنوي به جاي مانده است .