براي رسيدن به پيراهن تيم ملي سخت تمرين مي كنم

مرتضي رستمي قهرمان سال 2003 جهان پس ازپيروزي مقابل هادي افشاربه خبرنگار" مهر" گفت: من به همان دليلي كه ذكركردم سخت تمرين كرده ام و براي بازي برابرافشارنيز آماده بودم، البته هادي نيزخوب مبارزه كرد ونشان داد كه آماده است. من اين بازي را روي تجربه خود بردم چراكه تاكنون 12 باربا افشارمبارزه كرده و ازاوشناخت كامل داشتم، البته خوشحال هستم كه هادي نيزآماده بود و آمادگي سنگين وزن ها يعني كمك به تيم ملي.

وي درمورد دانشگاه آزاد گفت: ما براي اين بازي 2 هفته تمرين خوب انجام داديم ولي متاسفانه بچه ها كم لطفي كردند. مهربان، معتمد و شكوري سر وزن نرسيدند، تا با تيمي ناقص به مصاف حريف برويم. ضمن اينكه حضورعبدالهي در وزن هفتم نيز اشتباه بود. همين عوامل باعث شد بچه ها با روحيه ضعيف بازي را آغازكنند.

رستمي درپايان پيرامون دعوت به اردوي تيم ملي گفت: الان مشكلي نيست من درتمرينات تيم ملي شركت مي كنم، ولي مطمئن باشيد با درخشش درمسابقات دوربرگشت وشكست تمام رقبا نظرمربيان تيم ملي راجلب خواهم كرد.