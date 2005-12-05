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۱۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۳۸

سرمربي تيم تكواندوي پاس درگفتگو با" مهر":

كسب اين نتيجه شگفت انگيز بود

انتظارچنين پيروزي را در برابرتيم تكواندوي دانشگاه آزاد اسلامي را نداشتيم.

مرتضي كريمي سرمربي تيم تكواندو پاس پس ازكسب پيروزي برابر دانشگاه آزاد به خبرنگار" مهر" گفت: ديدار خوبي بود، ما روي اين بازي كار كرده بوديم چرا كه قصد داريم به هدف خود كه همان قهرماني است دست يابيم، به همين دليل تمام بازيهاي خود را جدي گرفته و با بهترين تركيب خود به ميدان مي رويم.

وي درمورد تيم دانشگاه ازاد گفت: ما براي برد به اين بازي آمديم، ولي انتظارچنين پيروزي را نداشتيم. اعتقاد من اين است كه هنرمربي بازي گرفتن ازبازيكنان است، ولي دانشگاه آزاد با وجود داشتن بازيكنان خوب نتوانست ارنج خوبي را به ميدان بفرستد. من فكريك بازي سنگين را داشتم، ولي پيروزي با اين نتيجه شگفت انگيزبود.

كريمي درپايان درمورد داوري اين بازي گفت: داوري خوب ومتعادل بود، ضمن اينكه نظارت هم خوب انجام شد وهرجا كه لازم شد ناظرداوري دخالت داشت.

کد مطلب 261197

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