بخشايشي:رويكرد يك طرفه به نخبگان يا توده مردم خطرناك است/ شعار عدالت و مهرورزي باعث رشد " عاطفه" در جامعه شد

دكتر احمد بخشايشي اردستاني، استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل سياسي در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" به بيان ديدگاههاي خود در خصوص صدروز دولت احمدي نژاد پرداخت.

اين استاد دانشگاه در خصوص مهمترين دستاورد دولت نهم گفت: تشكيل دولت جديد زماني موثر و مفيد است كه باعث شود در جامعه گردش نخبگان به وجود بيايد و نخبگان متوسط با رشد و ترقي به سمت راس هرم مديريت و حكومت بالا بيايند، جامعه از سه طبقه درست شده است كه به شكل يك هرم متصور هستند، توده مردم در قاعده اين هرم، طبقه متوسط در ميانه هرم و نخبگان (اليت ها) در راس هرم.

بخشايشي گفت: اهميت طبقه متوسط در اداره موفق جامعه بسيار مهم است؛ طبقه متوسط از دو طريق هم با توده ها و هم با نخبگان ارتباط برقرار مي كند و جامعه اي كه طبقه متوسط فعال و زاينده داشته باشد، جامعه اي موفق و كارآمد خواهد بود.طبقه متوسط الگوي مرجع توده ها هم هست.

احمدي نژاد مي توانست در انتخاب وزراء و تشكيل كانونهاي نخبگان دولت نهم به مراتب قوي تر از وضع فعلي عمل كند، به نظر من بسياري از وزراء اگر امروز به مجلس معرفي مي شدند، راي اعتماد نمي آوردند.البته احمدي نژاد با شكستن حلقه ثابت و گردشي مديران گامي مهم در ايجاد زمينه گردش نخبگان انجام داده است اما اين حركت هنوز ناقص است

اين استاد دانشگاه افزود: در انتخابات اخير رياست جمهوري، الگوي مرجع طبقه متوسط سنتي يعني روحانيت و الگوي مرجع طبقه متوسط مدرن، يعني روشنفكران روي يك كانديدا به وحدت رسيدند كه اين خود پديده قابل توجهي بود ولي با اقبال مردمي روبرو نشدند.

دولت هايي مثل دولت احمدي نژاد، دولتهاي "كريستالي" هستند كه در خلاء طبقه متوسط شكل مي گيرند و بايد براي بقاي خود و اصلاح امور جامعه، تعاملي با طبقه متوسط برقرار كنند و با داشتن پشتوانه مردمي از يك سو و برقراري تعامل با نخبگان و طبقه متوسط جامعه را بسازند، رويكرد يك طرفه به هريك از اين دو طيف( متوسط و توده) خطرناك است و افراط و تفريط محسوب مي شود.

وي گفت: احمدي نژاد مي توانست در انتخاب وزراء و تشكيل كانونهاي نخبگان دولت نهم به مراتب قوي تر از وضع فعلي عمل كند، به نظر من بسياري از وزراء اگر امروز به مجلس معرفي مي شدند، راي اعتماد نمي آوردند. البته احمدي نژاد با شكستن حلقه ثابت و گردشي مديران گامي مهم در ايجاد زمينه گردش نخبگان انجام داده، اما اين حركت هنوز ناقص است.

بخشايشي سپس به شعارها و گفتمان احمدي نژاد اشاره كرد و گفت: احمدي نژاد چند شعار كليدي را در جامعه طرح كرد، شعار عدالت و مهرورزي باعث رشد " عاطفه" در جامعه شد و اين پديده خوبي است اما بايد بگويم كه نگاه دولت به نخبگان چندان مطلوب نيست ؛ بهتر است احمدي نژاد و نخبگان با هم آشتي كنند.

اين صاحبنظر امور سياسي گفت: حركتهايي مثل تشكيل جلسات هيات دولت در شهرهاي محروم و تزريق اعتبار و بودجه به اين مناطق نمي تواند در درازمدت موثر و مفيد باشد و اين خطر وجود دارد نوعي رقابت منفي بين استانهاي مختلف بخاطر اين رفتار دولت به وجود بيايد.

بخشايشي گفت:البته هنوز براي قضاوت در مورد دولت احمدي نژاد زود است ، به طور معمول سه ماه براي شناسايي و جا افتادن مديران در مناصب خود و 3 ماه براي هماهنگ شدن مجموعه مديران جديد با يكديگر، 6 ماه هم براي كار كردن و نهايتا بعد از يك سال مي توان به بررسي عملكرد دقيق دولت اقدام كند، ضمن اينكه دولت نبايد از نقدهاي زودهنگام هم برآشفته شود و مي تواند از همين نقدها و نظرها در جهت برطرف كردن اشكالات استفاده كند و اصطلاحا زمان بخرد.

اين صاحبنظر امور سياسي گفت: چون احمدي نژاد فردي اصولگرا و متدين است ، هركجا كه احساس كند در كارش مرتكب اشتباه شده است ، قطعا اصراري بر آن نخواهد داشت.

بخشايشي در پايان گفت: .در زمان امام (ره) حلقه هاي دوم و سوم روحانيون سپر ايشان بودند ولي الان احمدي نژاد شخصا سپر وزرايش شده است و ناكارآمدي و انتقادات آنها مستقيما متوجه احمدي نژاد است.